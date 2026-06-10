Orgoglio d’Italia e del mondo, le eccellenze della Campania premiate in Parlamento: i nomi

Un altro importante riconoscimento per le eccellenze della Regione Campania, premiate in Parlamento dalla Commissione Ponti Culturali.

Orgoglio d’Italia: eccellenze in Campania premiate al Parlamento

La Commissione Conifa dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, guidata da Massimo Amitrano, nella prestigiosa cornice della Sala Aldo Moro alla Camera dei Deputati, ha celebrato il talento meridionale premiando le personalità che si sono distinte per il loro straordinario impatto sul territorio.

L’importante evento istituzionale, presieduto dal deputato Alessandro Caramiello, ha visto anche la partecipazione dell’onorevole Pasqualino Penza. L’iniziativa ha beneficiato del forte contributo organizzativo del presidente della commissione Opera, Tommaso Scattolari, e nel corso della cerimonia la stessa commissione Ponti Culturali ha voluto consegnare un premio speciale anche all’onorevole Caramiello per il suo costante impegno a favore del Mezzogiorno.

Nel corso della premiazione sono stati assegnati riconoscimenti a figure di grande spessore culturale e sociale. Tra questi: Pino Aprile, da sempre voce autorevole e appassionata del riscatto meridionale, la divulgatrice Rossella Solombrino e l’imprenditore Gianluca Mech, noto per il suo approccio innovativo nel campo della salute e del benessere fitoterapico.

Tra gli amministratori locali premiati spicca Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola Terme e già Europarlamentare, celebrato come uno dei migliori primi cittadini d’Italia per la professionalità e la resilienza dimostrate nel guidare la comunità di Ischia all’indomani delle tragiche calamità naturali.

Il mondo della cultura e dell’intrattenimento ha visto invece il trionfo di Maurizio Luise e Alessandro Serafini degli Angels of Love, lo storico collettivo artistico e punto di riferimento del clubbing mondiale che ha saputo unire la musica alla sostenibilità ambientale e al sostegno verso i più fragili. Per il settore scientifico, il dottor Michele de Paulis è stato premiato quale giovane pilastro della chirurgica partenopea.

Sul fronte dello sviluppo economico, il premio è stato consegnato all’imprenditore Pasquale Lampugnale, figura di spicco del panorama industriale, per il suo costante e professionale contributo nel rafforzare il tessuto produttivo della Campania. Infine, il prestigioso riconoscimento ha unito Luca Antonio Pepe, l’imprenditrice Daria Illy e il celebre economista e presidente del tavolo tecnico dell’intergruppo Giovanni Barretta, celebrati per lo straordinario contributo alla promozione della qualità, dell’innovazione e della cultura italiana, capaci di testimoniare con orgoglio i valori e l’identità del nostro Paese nel mondo.