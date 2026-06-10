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Sparatoria nel Napoletano, la lite per motivi di viabilità: 6 colpi esplosi contro carabiniere

Giu 10, 2026 - Veronica Ronza

Carabinieri. Immagine di repertorio

Attimi di paura a Sant’Anastasia, nel Napoletano, dove nella notte una discussione per motivi di viabilità è sfociata in una sparatoria: ad impugnare l’arma, contro un carabiniere, è stato un motociclista.

Sparatoria a Sant’Anastasia: colpi contro un carabiniere

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, la lite si sarebbe verificata in via Guglielmo Marconi tra un motociclista e un carabiniere, in sella al suo scooter, libero dal servizio. I due avrebbero iniziato a discutere per questioni di circolazione stradale.

Quando il militare si sarebbe dileguato, il motociclista lo avrebbe prima inseguito per poi esplodere contro di lui ben 6 colpi di arma da fuoco. Per fortuna, nessuno dei proiettili avrebbe raggiunto l’uomo nè altre persone presenti in strada.

Il centauro si sarebbe poi dato alla fuga e, al momento, sono ancora in corso le indagini per identificarlo e rintracciarlo. Uno dei proiettili avrebbe danneggiato lo pneumatico di un veicolo in sosta mentre gli altri colpi sarebbero finiti contro il muro di un edificio.

Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire al responsabile della sparatoria.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre