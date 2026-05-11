Il Giro d’Italia passa per Napoli, torna la tappa più bella del mondo: l’evento aperto a tutti

Giovedì 14 maggio 2026 torna a Napoli la marea rosa del Giro d’Italia che per la prima volta farà tappa in Piazza del Plebiscito e non sul lungomare. L’evento è aperto a tutti.

Giro d’Italia 2026, gran finale di tappa a Napoli

Per la quinta volta consecutiva, il grande evento sportivo torna nella città partenopea. L’edizione 2026 è all’insegna della bellezza di tre grandi città: Napoli, Milano e Roma, che saranno altrettante indimenticabili tappe.

Il gran finale della sesta tappa, partita da Paestum, si terrà in Piazza del Plebiscito e non, come accaduto gli scorsi anni, sul lungomare (causa lavori in corso). L’appuntamento con i ciclisti della corsa in rosa è per il prossimo giovedì, a conclusione di un percorso di 141 chilometri, con fischio d’inizio presso la zona archeologica di Paestum.

L’evento è promosso dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Regione Campania. La tappa partenopea è stata presentata nel salone d’onore del Circolo Unificato Esercito di Palazzo Salerno in piazza Plebiscito a Napoli, nel corso di una conferenza stampa.

“Si tratta di un’occasione importante per Napoli che è diventata una tappa di riferimento del Giro d’Italia grazie anche alla grande tradizione ciclistica della città, nell’anno in cui è Capitale europea dello Sport” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

“Il Giro d’Italia è un potentissimo strumento di valorizzazione territoriale, vanta un’enorme copertura internazionale in termini di visibilità tv e digital. Mandare le immagini delle nostre bellezze in tutto il pianeta si sta rivelando un grande volano sotto il profilo turistico, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: Napoli e la sua area metropolitana sono diventate una delle mete più ambite a livello internazionale. Quest’anno, poi, Napoli è anche Capitale europea dello Sport, e fervono i preparativi per l’America’s Cup, che trasformerà la città in capitale mondiale della vela. Napoli, dunque, anche in questo ambito, è tornata al posto che merita”.