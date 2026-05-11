Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: l’ordinanza

Quarantena obbligatoria per il marittimo di 24 anni, residente a Torre del Greco, che si trovava a bordo dello stesso aereo della donna deceduta per Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, tramite ordinanza.

Hantavirus, obbligo quarantena per marittimo di Torre del Greco

Il giovane 24enne sarebbe stato imbarcato per lavoro su un’altra nave in servizio in Sudafrica ed era a bordo del volo diretto da Johannesburg ad Amsterdam per fare rientro a casa. Sul velivolo si trovava anche la 69enne olandese contagiata, risultata imbarcata sulla nave da crociera Mv Hondius e moglie del paziente zero, scomparso agli inizi di aprile.

Il 24enne è risultato negativo al primo tampone effettuato ed è rimasto asintomatico sin dall’inizio. Si esclude, dunque, la possibilità di contagio anche a causa del fatto che, a bordo dell’aereo, si trovava a distanza dalla paziente in questione.

Per precauzione, tuttavia, sarà tenuto ad osservare un periodo di quarantena. L’ordinanza stabilisce un peirodo di isolamento di 45 giorni oltre all’invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura corporea e l’utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il provvedimento del sindaco è arrivato in attesa di specifiche disposizioni da parte del Ministero della Salute. L’autorità sanitaria dei Paesi Bassi ha comunicato il nominativo del 24enne alle regioni di competenza per attivare apposite procedure di sorveglianza nel principio di massima cautela.