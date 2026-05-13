Ai Quartieri Spagnoli la processione di Santa Rita, la santa delle cause impossibili

I Quartieri Spagnoli, animati da una forte fede per Santa Rita da Cascia, conosciuta come l’Avvocata delle cause impossibili, accoglieranno anche quest’anno la processione della statua della santa. La processione era stata interrotta per molti anni dal 1980, causando un forte disappunto nella comunità religiosa dei Quartieri, che ogni anno partecipava alle celebrazioni. Dal 2019 la Santa è però tornata a sfilare per le vie del centro storico di Napoli, con grande partecipazione da parte dei fedeli, che attendevano con ansia il suo ritorno.

La processione di Santa Rita a Napoli

Dopo i giorni dedicati alle messe solenni e alla benedizione delle rose, simbolo della santa, che compì il miracolo di farne sbocciare una in pieno inverno, la processione si terrà domenica 31 maggio alle ore 17:30. Presieduta dal Reverendo Giovanni D’Italia e accompagnata dalle Reali Arciconfraternite della Diocesi di Napoli, la processione si svilupperà per numerose strade della zona, arrivando fino a Via Toledo.

Il programma delle celebrazioni di Santa Rita.

La storia della Statua di Santa Rita ai Quartieri Spagnoli

La statua si trova nella Chiesa di Santa Maria della Speranza, meglio conosciuta come Santa Rita alla Speranzella, fondata dal chirurgo spagnolo Francisco Cuevasdai. Egli donò la sua casa per trasformarla in convento nel 1540, e passò prima all’ordine dei carmelitani e poi degli agostiniani. La statua, risalente all’800, porta con sé un forte valore storico e tradizionale. È stata la prima nel Sud Italia a rappresentare la santa, portando alla nascita di un culto profondo da parte degli abitanti del quartiere.

Quella dei Quartieri Spagnoli è infatti “la culla primaria della devozione della santa nel mezzogiorno”, come si legge sul programma della processione, che rappresenta un sentito momento per i fedeli.

La processione non è legata soltanto al culto religioso, ma è simbolo della tradizioni popolari di Napoli, tenute vive ancora oggi e motivo di aggregazione della comunità.