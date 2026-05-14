Da Napoli a Baia in mare: la nuova tratta mozzafiato tra le meraviglie della costa partenopea

Un nuovo collegamento, nel bel mezzo del Golfo partenopeo, sarà attivato prossimamente per garantire il trasporto via mare da Napoli a Baia e viceversa: ad annunciarlo è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Da Napoli a Baia via mare: arriva il nuovo “viaggio” mozzafiato

La linea, in partenza dal Molo Beverello con arrivo al porto di Baia, sarà attivata per la prima volta a partire dall’1 giugno, consentendo a cittadini, turisti e visitatori di raggiungere per tutta l’estate, via mare, le più belle località dei Campi Flegrei.

Il tutto attraverso un breve viaggio in mare che regalerà altrettante meraviglie: sarà possibile scorgere Baia in lontananza, con il suo Castello, direttamente dal mare, e godere delle acque cristallina del Golfo partenopeo.

“Da Napoli a Bacoli, via mare. Sta per partire una nuova linea turistica che collegherà molo Beverello con il porto di Baia. Dal 1 giugno, tutti i giorni della settimana. Sarà una grande occasione per scoprire il Castello Aragonese, il Museo Archeologico, la Città Sommersa, le Terme di Baia, i Tempi di Venere e Diana. Fino alla Piscina Mirabilis ed alla Casina Vanvitelliana. E tantissimo altro. Per soddisfare la sempre crescente richiesta di visitare le meraviglia della nostra città, dei Campi Flegrei” – ha annunciato il primo cittadino.

“Partenza ore 9:45 da Napoli, arrivo a Bacoli alle 10:45. Martedì, giovedì, sabato e domenica. Ammirando via mare lo spettacolo che la nostra costa offre. I turisti scenderanno a terra per 5 ore in giro nella nostra città. Per poi reimbarcarsi alle 15:45, ritornando al molo Beverello dopo aver costeggiato Capo Miseno e ammirato Procida sull’orizzonte. In assoluto relax”.

“Voglio ringraziare la compagnia Libera Navigazione del Golfo, ed in particolare Bruno e Fabio Aponte, per aver creduto nel nostro territorio. Un investimento che certifica quanto stia aumentando la domanda e l’offerta turistica della nostra città. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello che sta seguendo questo importante settore strategico per il territorio. Ci auguriamo che sempre più servizi simili siano diretti verso i Campi Flegrei. Vi chiedo di poter condividere, diffondere. Insieme, si può fare. Un passo alla volta”.