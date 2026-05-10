Si sente male mentre canta alla festa della nipote, tragedia in Campania: è morto

Tragedia a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove un uomo di 63 anni, Pinuccio Calvanese, è morto mentre cantava alla festa della nipote.

Morto mentre canta alla festa della nipote: tragedia a Salerno

L’uomo, membro del coro parrocchiale Armonia 2000 della chiesa San Giovanni in Parco, stando a quanto rende noto Il Mattino, si trovava all’interno di un ristorante del Salernitano per festeggiare la promessa di matrimonio di sua nipote.

Qui avrebbe deciso di esibirsi per dedicare una canzone ai promessi sposi ma proprio mentre cantava si sarebbe sentito male. Il 63enne si sarebbe accasciato sul pavimento, perdendo poi la vita. Probabilmente si è trattato di un infarto fulminante. Un momento di gioia condiviso in famiglia che si sarebbe trasformato nella tragedia più buia.

I funerali si sono svolti proprio nella chiesa dove da anni Pinuccio si esibiva come membro del coro. Commossa e incredula la folla che si è radunata all’interno e all’esterno della chiesa per porgere l’ultimo saluto all’uomo.

“Pinuccio è stato un marito e padre esemplare, uomo di fede, voce importante del nostro coro e di quello di Pandola. Con il suo stile sobrio, semplice, delicato, ha seminato amore nella sua famiglia e nella nostra comunità parrocchiale, attraverso il canto liturgico che ha eseguito con passione, sacrificio e dedizione” – ha detto il parroco, don Peppino Iannone, durante l’omelia.

Pinuccio lascia la moglie e i suoi due figli. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità cittadina, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.