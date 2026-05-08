“Benvenuto nella nostra terra”, Papa Leone è a Napoli: verso la benedizione della città

Direttamente da Pompei, in elicottero, Papa Leone XIV è arrivato a Napoli, accolto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari e dall’Arcivescovo Domenico Battaglia.

Papa Leone XIV è a Napoli: “Benvenuto”

Il Santo Padre è atterrato con circa un’ora di anticipo, causa meteo incerto, approdando sul lungomare partenopeo. A bordo della papa mobile ha salutato i fedeli accorsi sul posto, ricevendo come omaggio la pizza realizzata in suo onore.

“Benvenuto nella nostra terra” – queste le parole del primo cittadino che ha atteso il Pontefice proprio nel bel mezzo della Rotonda Diaz, assistendo alla discesa dall’elicottero. Cresce, intanto, l’attesa in Piazza Plebiscito dove si terrà l’incontro con i fedeli.

Prima tappa della visita papale sarà il Duomo dove si verificherà l’incontro con il clero e la vita consacrata. Entrato in Duomo, il Santo Padre si recherà in privato alla Cappella del Tesoro di San Gennaro per l’adorazione del Santissimo Sacramento. Attraverso la navata centrale poi raggiungerà l’altare maggiore dove saranno esposti il Busto e il Reliquiario con le ampolle del Sangue di San Gennaro.

Dopo una breve preghiera e l’ascolto del Vangelo, il Papa terrà un discorso. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica per intercessione del Santo Patrono. Dal Duomo, poi, si sposterà verso Piazza del Plebiscito, già invasa di fedeli provenienti da ogni dove.

Dopo aver salutato i fedeli, il Pontefice si dirigerà in Basilica per salutare la comunità dei Minimi e alcune autorità. Infine, si terrà l’incontro con la città di Napoli, aperto dai saluti dell’Arcivescovo e del primo cittadino, chiuso con la benedizione apostolica.

Si susseguiranno, nel mezzo, racconti e testimonianze attraverso le voci guida di Chiara Del Gaudio e Andrea Sarubbi, il Coro del maestro Carlo Morelli e dei giovani della Pastorale Giovanile e vocazionale della Diocesi. Subito dopo seguirà il discorso del Santo Padre, concluso con l’Atto di Affidamento alla Vergine Maria davanti alla Venerata Immagine dell’Immacolata di Don Placido Baccher che, nel secondo centenario dell’Incoronazione, sarà portata in piazza.

Papa Leone lascerà poi la piazza per dirigersi nuovamente alla Rotonda Diaz dove ad aspettarlo sarà ancora una volta l’elicottero, pronto a ricondurlo in Vaticano.