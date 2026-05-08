Cosa fare nel weekend dall’8 al 10 maggio a Napoli in Campania: musica, cibo ed eventi gratuiti

Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e in Campania, per chi desidera trascorrere il fine settimana all’insegna del divertimento, della cultura e del buon cibo.

Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend: gli eventi dell’8, 9 e 10 maggio.

Libbra – il festival delle librerie indipendenti (Napoli, 8-10 maggio)

Dall’8 al 10 maggio torna a Napoli Libbra – il festival delle librerie indipendenti, presso la Chiesa dei Santi Demetrio e Bonifacio e la zona Zero81 nel centro storico. L’evento, promosso dalla Rete Librerie Indipendenti in Relazione, propone dibattiti, presentazioni di libri, laboratori, dj set e molto altro.

Parthenope. La Sirena e la città (Napoli, 3 aprile-6 luglio)

Dal 3 aprile al 6 luglio, il Museo archeologico nazionale di Napoli ospiterà la mostra Parthenope. La Sirena e la città, dedicata alla sirena più amata di Napoli, Parthenope, con oltre 250 opere, risalenti all’VIII sec, che si intrecciano con la storia di Napoli e la contemporaneità.

Un angolo della mostra

Bosco delle Fragole (Eboli, 1 maggio-2 giugno)

Dal 1 maggio al 2 giugno 2026, tutti i weekend, all’Oasi Vivinatura di Lagosele a Eboli (Salerno) prenderà vita Il bosco delle fragole, con attività per bambini, esibizioni di musica di campagna, danze tipiche, show cooking e molto altro.

Maggio dei Monumenti (Napoli, 2 maggio-2 giugno)

Torna a Napoli il Maggio dei Monumenti dal 2 maggio al 2 giugno, con iniziative ed eventi gratis nelle dieci Municipalità, mostre, concerti, aperture straordinarie di siti culturali, cinema, musica, teatro, danza, seminari e laboratori. Fra questi, il concerto del pianista e compositore Stefano Bollani a Rotonda Diaz, con la partecipazione di Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe, previsto per il 31 maggio alle 21:00.

Il Palazzo Reale

OBEY: Power to the peaceful, (Napoli, 6 maggio-6 settembre)

Dal 6 maggio al 6 settembre le Gallerie d’Italia – Napoli di Intesa Sanpaolo ospiteranno la mostra OBEY: Power to the peaceful. La mostra è dedicata a Shepard Fairey, conosciuto come Obey, fra gli artisti internazionali più influenti della scena urbana contemporanea internazionale.

Il murale di Obey a Ponticelli (Napoli)

730 anni da Civitas (Pozzuoli, 8-9 maggio)

Dall’8 al 9 maggio Pozzuoli festeggerà i suoi 730 anni da Civitas, con eventi e visite gratuite, come la passeggiata narrata dell’antica Rocca, esibizioni musicali, momenti di teatro itinerante e racconti guidati.

Il Rione Terra di Pozzuoli – foto di Enzo Buono

Basil Bar by Pesto Barilla, (Napoli, 8-10 maggio)

il tour itinerante Basil Bar by Pesto Barilla parte da Napoli dall’8 al 10 maggio in Piazza Dante, con masterclass, degustazioni e momenti da condividere.

Chiosco Pesto Barilla a Napoli

Swap Party (Caserta, 9 maggio)

Sabato 9 maggio 2026 arriva a Caserta, nella piazzetta di via Ferrara, lo Swap Party, un mercantino nel quale. Portando fino a un massimo di due oggetti e/o capi di abbigliamento in buono stato, si potranno scambiare con altri due oggetti a scelta.