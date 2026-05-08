Arriva Super El Niño con le sue ondate di calore feroci: sarà l’estate più calda di sempre
Mag 08, 2026 - Veronica Ronza
Le tendenze meteo sembrano confermare l’arrivo di Super El Niño, un fenomeno climatico che darà il via ad una lunga ondata di caldo record, rendendo l’estate più bollente del solito.
Meteo, c’è Super El Niño: arriva l’estate più calda di sempre
Super El Niño è una manifestazione eccezionalmente forte di El Niño, il ciclone meteorologico che si presenta ogni 2-7 anni caratterizzato da un riscaldamento anomalo e prolungato delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale. La versione “super” si verifica quando le anomalie delle temperature oceaniche superano la media storica di oltre 2 gradi.
In concreto, si tratta di una figura che si traduce nel rilascio di una enorme quantità di calore, producendo effetti importanti su scala globale. Può, infatti, provocare siccità ma soprattutto mantenere un clima afoso e particolarmente caldo per periodi prolungati.
In Italia, secondo le stime de Il Meteo, il vortice tenderà a rafforzare l’Anticiclone Subtropicale Africano nei mesi estivi. Luglio e agosto, dunque, per effetto di questo passaggio, potrebbero rivelarsi particolarmente bollenti, con temperature probabilmente più elevate rispetto alla media del periodo.
Le ondate di calore record, già registrate negli ultimi anni, tenderanno a rivelarsi in questo modo più feroci e difficili da scardinare. Inoltre, potrebbero coprire un lasso temporale più lungo del previsto, fino ad influenzare anche la stagione autunnale. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.
Intanto, la prima ondata di caldo è attesa nel prossimo weekend, soprattutto al Sud, con picchi che potrebbero toccare anche i 33/34 gradi in alcune zone. Le temperature saliranno già nel corso di sabato 9 maggio ma la fase clou è attesa per domenica 10 maggio. Una escalation di calore che si estenderà anche all’inizio della prossima settimana.