Papa Leone a Pompei, malore per due persone nella folla: cosa è successo

Due persone sarebbero state colte da un malore questa mattina a Pompei, durante la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in Piazza Bartolo Longo.

Papa Leone a Pompei, malore per due persone nella folla

Stando a quanto rende noto Il Mattino, due fedeli che si trovavano nei pressi di un bar si sarebbero sentiti male. A causare il malessere, probabilmente un calo di pressione, accentuato anche dalla folla che, dalle prime ore del mattino, ha invaso la piazza.

Per fortuna, la situazione è stata gestita tempestivamente e nel miglior modo possibile grazie all’intervento immediato dei soccorsi. Attimi di panico, dunque, che poi hanno lasciato nuovamente spazio all’emozione per la presenza del Santo Padre nel corso della Supplica alla Madonna di Pompei.

La trepidazione per l’arrivo del Pontefice si sposta adesso a Napoli dove Papa Leone XIV trascorrerà il pomeriggio. L’arrivo è previsto alla Rotonda Diaz intorno alle 15:00 con il Duomo come prima tappa. Ci sarà poi l’incontro con i fedeli in Piazza del Plebiscito e il rientro al Vaticano.

Si tratta della prima visita in Campania del nuovo Pontefice che coincide proprio con la data del primo anniversario del suo Pontificato. L’ultima visita a Napoli fu quella di Papa Francesco nel giugno del 2019.