Papa Leone: “Napoli abitata da bellezza. Calore unico, napoletani inconfondibili e gioiosi”

Papa Leone XIV, giunto a Napoli per la sua prima visita pastorale, sulla scia del suo predecessore Papa Francesco, ha espresso parole d’amore per l’intera città.

Papa Leone XIV: “Napoli abitata da bellezza, siete inconfondibili”

“Ciao Napoli. Ho trovato un calore che solo Napoli può dare. Grazie per questa accoglienza. Sono molto contento di poter essere qui questo pomeriggio. Questa prima fermata proprio qui, dove voglio fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione. Pregheremo insieme e chiederemo la benedizione di tutta Napoli” – ha detto il Pontefice poco prima del suo ingresso in Duomo.

“Per me è una grande gioia visitare questa città ricchissima di arte e cultura, situata nel cuore del Mediterraneo, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso delle tante fatiche. Papa Francesco quando venne qui nel 2015, disse che la vita a Napoli non è mai stata facile ma non è stata mai nemmeno triste. Questa è la vostra grande risorsa: la gioia, l’allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza” – ha continuato durante il suo discorso in Cattedrale.

“Napoli è una città dai mille colori, dove la cultura e la tradizione del passato si mescolano all’innovazione, dove una religiosità popolare spontanea effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà. Napoli è una città antica ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza ma anche, al contempo, segnata da tante sofferenze, spesso insanguinata dalla violenza”.