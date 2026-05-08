San Gennaro ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto nel giorno dell’arrivo di Papa Leone

Nel giorno dell’arrivo di Papa Leone XIV a Napoli, San Gennaro ha fatto il miracolo: è stato proprio il Pontefice, giunto in Duomo, a mostrare l’ampolla con il sangue liquefatto del Santo Patrono.

Papa Leone a Napoli, San Gennaro ha fatto il miracolo del sangue

Atterrato presso la Rotonda Diaz in elicottero, dopo la visita a Pompei, Papa Leone XIV è stato accompagnato presso la Cattedrale, accolto dai fedeli che hanno affollato il Duomo. A lui è stata consegnata l’ampolla con il sangue di San Gennaro già sciolto, dopo l’ultimo prodigio compiuto lo scorso 2 maggio.

“Ciao Napoli. Ho trovato un calore che solo Napoli può dare. Grazie per questa accoglienza. Sono molto contento di poter essere qui questo pomeriggio. Questa prima fermata proprio qui, dove voglio fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione. Pregheremo insieme e chiederemo la benedizione di tutta Napoli” – ha detto il Santo Padre, appena arrivato al Duomo.

La visita proseguirà in Piazza del Plebiscito dove il Pontefice incontrerà i fedeli, porgendo la sua benedizione all’intera città. Dopo aver salutato i fedeli, il Pontefice si dirigerà in Basilica per salutare la comunità dei Minimi e alcune autorità. Si terrà poi l’incontro con la città di Napoli, aperto dai saluti dell’Arcivescovo e del primo cittadino e chiuso con la benedizione apostolica.Si dirigerà poi nuovamente verso la Rotonda Diaz per rientrare in Vaticano a bordo del suo elicottero.