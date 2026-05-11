Napoli all’Eurovision, Sal Da Vinci è virale in tutto il mondo: è il più amato sui social

Prenderà il via il 12 maggio 2026 l‘Eurovision Song Contest 2026 che quest’anno vedrà la partecipazione del cantante napoletano Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo.

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: è il più amato dei social

Quest’anno la kermesse musicale internazionale si terrà in Austria. L’evento sarà visibile in tv in prima serata su Rai 2 il 12 e il 14 maggio per le semifinali. La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 1 il 16 maggio, dalle 20:35. Le serate saranno commentate da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.

Sal Da Vinci, in rappresentanza dell’Italia, si esibirà nella prima seminfinale di martedì 12 maggio, insieme ad altri 14 artisti dei restanti 34 paesi in gara. Il 14, invece, saranno presentati i brani degli altri 15 cantanti in gioco. L’artista partenopeo, con la sua Per sempre sì, tornerà sul palco per il gran finale del 16 maggio.

Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video delle prove dell’Eurovision del cantante napoletano che sembra pronto a dare spettacolo mettendo in scena un vero e proprio matrimonio, affiancato da ballerini professionisti.

Sal Da Vinci sta spopolando, dunque, sulle piattaforme digitali di tutto il mondo, scatenando reazioni positive in ogni dove e classificandosi come il più amato sui social. Gli stessi colleghi dell’Eurovision si stanno cimentando ad intonare il ritornello della sua ormai celebre canzone.

Non solo fan italiani ma anche internazionali sembrano pronti ad appoggiare l’artista, rendendo la sua canzone un vero e proprio “caso” mondiale. Un successo che non è passato inosservato agli analisti delle scommesse che, sulla scia delle reazioni e della viralità mondiale, non nascondono l’eventualità di trovare Sal Da Vinci proprio tra i favoriti.