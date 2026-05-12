Ucciso nella notte a Napoli, auto crivellata di colpi: Antonio ‘o muccuso è morto a 47 anni

Un violento agguato si è verificato nella notte a Napoli, ancora nel quartiere Ponticelli, causando il decesso di Antonio Musella, soprannominato ‘o muccuso, morto all’età di 47 anni.

Agguato a Ponticelli nella notte: è morto un 47enne

La sparatoria avrebbe avuto luogo all’interno del complesso di edilizia popolare noto come “Lotto 6” di Ponticelli. Musella, stando a quanto emerso, si trovava all’interno della sua auto in via Cupa Vicinale Pepe quando sarebbe stato raggiunto dai sicari.

Sarebbe stato colpito da una raffica di colpi di pistola, senza avere nemmeno il tempo di reagire o di scappare. La parte anteriore dell’auto risulta completamente crivellata di proiettili, a testimonianza dei diversi colpi esplosi.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare di Napoli ma proprio poco dopo il suo arrivo al nosocomio è deceduto. Una vicenda che ha sconvolto l’intera cittadinanza che soltanto un mese fa aveva accolto con sgomento la notizia della morte di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso in via Carlo Miranda per un tragico destino.

Il giovane aveva appena terminato il suo turno di lavoro al bingo e, dopo una breve pausa al bar, si stava dirigendo verso la sua abitazione. Proprio durante il tragitto sarebbe esploso il proiettile dalla pistola di Francesco Pio Autiero che la stava maneggiando per raccontare agli amici un episodio avvenuto poco prima.