Apre Pepsi Pizza Park, il villaggio della pizza sul lungomare di Portici: l’ingresso è gratis

Dal 28 maggio al 3 giugno 2026 torna Pizza Park, il grande villaggio della pizza al Parco a Mare di Portici. L’evento, giunto alla sua terza edizione, dopo il successo dell’anno precedente, sarà più grande e più ricco, con nuovi protagonisti, sponsor di rilievo nazionale e una programmazione che guarda alla pizza come linguaggio culturale universale.

Pizza Park 2026: il villaggio della pizza al Parco a Mare di Portici

La manifestazione, che prende il via nella suggestiva cornice del lungomare di Portici, è organizzata da GRVN Company con il supporto di Erre Erre Eventi ETS. Nata nel 2023 come scommessa sul territorio, si è affermata in pochi anni come uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi del calendario estivo campano, capace di attrarre decine di migliaia di visitatori da tutta la Regione e non solo.

Per sette giorni consecutivi, il Parco a Mare si trasformerà in un villaggio del gusto a ingresso libero: maestri pizzaioli tra i più rappresentativi della Campania si alterneranno ai forni, affiancando il pubblico in un viaggio autentico attraverso stili, tradizioni e contaminazioni della pizza napoletana. Accanto alla pizza classica, spazio alla pizza fritta, al panuozzo e alle proposte senza glutine, per un’offerta inclusiva e trasversale capace di parlare a tutti.

Dopo il record registrato nel 2025, con 70 mila presenze e 20 mila pizze sfornate in 6 giorni, Pizza Park punta a consolidare il format ed ampliarne la portata, con una programmazione più ricca e partnership di filiera ancora più solide.

Quest’anno l’evento fa un ulteriore salto di qualità: Pepsi entra come Title Sponsor ufficiale, conferendo all’evento la denominazione ufficiale “Pepsi Pizza Park 2026” e portando con sé la forza di un brand riconosciuto a livello mondiale. Una partnership che testimonia la capacità dell’evento di attrarre partner di primo piano nazionale e internazionale, e che rafforza ulteriormente il posizionamento di Pizza Park nel panorama degli eventi di riferimento nel Sud Italia.

Nel corso della kermesse non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Il programma completo degli spettacoli sarà comunicato nei prossimi giorni. Altra novità dell’edizione 2026 è l’ampliamento dell’offerta di dessert con una varietà di proposte dolciarie che accompagneranno le serate sul lungomare, dai grandi classici della pasticceria napoletana alle creazioni dei Food Partner ufficiali dell’evento.

Pizza Park gode del supporto istituzionale del Comune di Portici. Tra i Main Sponsor ci sono: Autouno Group, Sole 365, Antimo Caputo S.r.l. – Il Mulino di Napoli (farine), Agriconserve Rega Soc. Coop Agri, (Pomodoro San Marzano), Caseificio Sorì S.r.l. (latticini), Olio Basso (olio extravergine di oliva), Peroni – Nastro Azzurro, Aperol 1919, Acqua San Bernardo, Caffè Expresso, Perrella Distribuzione.

“Pizza Park è diventato in tre anni un punto di riferimento irrinunciabile per la pizza campana e per la città di Portici. Siamo orgogliosi di tornare con una lineup ancora più ricca, partner di eccellenza e una proposta che parla a tutti: famiglie, appassionati, professionisti. Il Parco a Mare è la cornice perfetta per celebrare un patrimonio che appartiene al mondo intero” – dichiara Eduardo Fernandes di GRVN Company

“Lavorare a fianco di GRVN Company su un progetto di questa portata è una soddisfazione enorme. Tre edizioni non sono poche per un evento di questa natura. Siamo orgogliosi del percorso fatto e di chi, ogni anno, sceglie di esserne parte – tra pizzaioli, partner e pubblico” – sottolineano Roberto Jannelli e Rosario Augusto di Erre Erre Eventi ETS.



