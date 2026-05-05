Sporting Club Torregreco inarrestabile: espugnato il campo della capolista Agro Underdogs

Altra grande vittoria, l’ennesima in questo campionato per lo Sporting Club Torregreco, che domina e vince lo scontro diretto contro gli Agro Underdogs primi in classifica, e si proiettano in una posizione di vantaggio per i playoff imminenti per salire di categoria.

La cronaca della partita

Il match è stato senza storia dall’inizio alla fine, con i corallini che hanno messo subito pressione fin dal primo minuto di gioco, arrivando ad un parziale di 1-12 e concludendo il primo quarto 11-20.

L’attenzione non deve calare, e questo lo Sporting lo sa bene: la compagine di Torre del Greco mantiene questo ritmo per tutto il secondo quarto, disinnescando le offensive dei padroni di casa, e segnando molto in contropiede. Si va all’intervallo sul risultato di 23-34.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa provano a farsi sotto, ma lo Sporting è attento in fase difensiva e mantiene il vantaggio netto alla fine del terzo periodo di gioco (33-47).

Per tutto il corso del match, i corallini hanno tenuto botta sfruttando bene i falli, e così facendo tutti hanno avuto poco minutaggio. Tuttavia, coach Marino è stato molto bravo nella gestione delle rotazioni, permettendo a tutti di giocare e dare un contributo significativo. Finisce 48-63 per i ragazzi di Torre del Greco che si prendono il secondo posto in classifica in attesa della partita di recupero degli Agro Underdogs.

Lo Sporting Club Torregreco resta padrone del proprio destino per accedere ai playoff in una posizione favorevole. Prossima partita domenica 10 maggio in casa contro il Cilento Basket School.