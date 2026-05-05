Il Comune di Napoli assume maestre e istruttori a tempo indeterminato: come candidarsi

Il Comune di Napoli assume 43 unità di personale da inquadrare nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione come istruttori direttivi informatici e maestre/i: il bando di concorso è stato pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale e da questa mattina, 5 maggio, è possibile presentare la propria domanda.

Il Comune di Napoli assume: concorso per maestre e istruttori

La selezione prevede il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di:

2 unità con profilo professionale di Istruttore direttivo Informatico (Codice Concorso INF_D2026);

(Codice Concorso INF_D2026); 41 unità con profilo professionale di Maestra/o (Codice Concorso MAE_D2026).

Oltre ai requisiti generali (quali maggiore età e godimento dei diritti civili e politici), per ogni classe di concorso sono previsti specifici requisiti di formazione. Per gli aspiranti informatici è richiesto uno dei seguenti titoli: lauree triennali L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche, L-8 Ingegneria dell’informazione,

o titoli equiparati; lauree magistrali LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione, LM-66 Sicurezza informatica, 23/S Informatica, 35/S Ingegneria Informatica o titoli equiparati; diplomi di Laurea Vecchio Ordinamento Informatica o Ingegneria Informatica o titoli equiparati.

Per il profilo di maestre si richiede uno dei seguenti titoli: Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo abilitante all’insegnamento); Laurea in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85bis); diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; diploma quadriennale di Istituto magistrale o diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; Progetto “Egeria” Diploma di maturità professionale di Tecnico dei Servizi sociali (già

Diploma di Assistente comunità infantile) rilasciato da Istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 a conclusione del relativo corso sperimentale.

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di un’unica prova scritta, tramite strumenti informatici e piattaforme digitali, con domande differenziate in base al profilo prescelto. La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 4 giugno 2026, esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale del Reclutamento inPA.

Bisognerà effettuare l’accesso tramite SPID, CIE, CNS O IDAS per poi procedere alla compilazione del proprio curriculum. Si passerà a ricercare e selezionare il concorso in questione, compilando i campi previsti dal bando. La domanda sarà perfezionata con il pagamento del contributo di ammissione al concorso, dell’importo di 10 euro, secondo le modalità previste nello stesso portale.