Meraviglia a Torre del Greco, la Spiaggia del Cavaliere ora risplende: ripulita dai cittadini

Domenica 3 maggio 2026, presso la spiaggia libera del Cavaliere in località San Giuseppe alle Paludi, a Torre del Greco, si è svolta un’importante iniziativa di clean-up ambientale promossa dall’Associazione Eco Culturale, in partenariato con il Forum dei Giovani di Torre del Greco, Noi Napoli APS e Turris United.

Torre del Greco: spiaggia del Cavaliere ripulita dai cittadini

L’evento ha avuto come obiettivo principale la riqualificazione di un tratto di litorale che da anni versa in condizioni di degrado e abbandono, aggravate sia dalle mareggiate sia da comportamenti incivili che hanno trasformato l’area, nel tempo, in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Circa 70 volontari, tra cui una significativa presenza di giovanissimi, hanno partecipato attivamente alle operazioni per l’intera giornata, raccogliendo complessivamente tra gli 800 e i 900 chilogrammi di rifiuti. Tra questi, oltre a plastica e vetro, sono stati rinvenuti numerosi materiali ingombranti, tra cui anche parti di un motorino insabbiato.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione ambientale, con l’intento di stimolare una maggiore consapevolezza civica e promuovere forme concrete di cittadinanza attiva. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è anche quello di sollecitare le istituzioni a una gestione più attenta e continuativa delle aree demaniali, affinché interventi come questo non restino episodi isolati ma diventino parte di una strategia strutturata di tutela del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Associazione capofila, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione registrata e il forte coinvolgimento dei giovani: “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e della risposta della comunità. La presenza così numerosa di volontari, soprattutto tra i più giovani, dimostra che esiste una crescente sensibilità verso queste tematiche. Auspichiamo che iniziative come questa possano contribuire, anche nel loro piccolo, a generare un cambiamento concreto nel breve e medio termine”.

L’evento ha ricevuto ampi consensi e ringraziamenti sia da parte della cittadinanza sia delle istituzioni locali, confermandosi come un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni e comunità per la tutela dell’ambiente.