Si è conclusa la 21ª edizione del Torneo Nazionale di MiniBasket, organizzato in simbiosi tra Sporting Club Torregreco, Federazione, Sud Basket e Comune di Torre del Greco. L’evento si è tenuto dal 30 aprile al 3 maggio, ed è stato un grande successo.

Quattro giorni di pallacanestro all’insegna dell’amicizia

Il torneo, il quinto in memoria dell’amato dirigente Carlo Mazza, si è tenuto presso i campi della Tensostruttura La Salle e dell’Istituto Angioletti, affiancati dai campi di Portici e di Ercolano.

A partecipare al torneo 20 squadre di pallacanestro. Tuttavia, oltre alla competizione principale, in collaborazione con Sud Basket si è tenuto anche un triangolare U13 dedicato alla pallacanestro femminile.

A vincere il torneo è stato il Willie Basket Rieti, e a fine competizione le ragazze della Ginnastica Veseva, guidate da Leonilde Balzano, hanno chiuso l’evento con un’esibizione che ha emozionato il pubblico presente.

Autorità e grandi figure del basket presenti all’evento

Presenti all’evento molti volti noti del panorama sportivo campano e non: il Panathlon International Club “Costiera Sorrentina & Vesuvio “ Ludis Iungit” ha premiato con una targa lo Sporting Club Torregreco per il lavoro encomiabile nell’organizzazione del torneo.

Hanno partecipato alle cerimonie di premiazione anche il presidente FIP Campania Antonio Caliendo, il coach dell’Italbasket Andrea Capobianco e il presidente dello Sporting Sergio Imposimato.

Si chiude così un’edizione memorabile che ha trasformato Torre del Greco e i comuni limitrofi in una vera capitale del basket giovanile. Tra le lacrime di commozione per il ricordo di Carlo Mazza, il torneo si congeda lasciando un messaggio chiaro: il futuro della pallacanestro è fatto di passione, condivisione e sana competizione.