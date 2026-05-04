Si trova in Campania uno degli hotel più belli al mondo: è un paradiso sul mare cristallino

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, la lussuosa struttura ricettiva situata in Costiera Amalfitana, entra nella Travel + Leisure 500, la prestigiosa selezione annuale dei 500 migliori hotel al mondo stilata dalla rivista americana.

In Campania uno degli hotel più belli al mondo: si trova ad Amalfi

Il gioiello amalfitano si conferma tra le destinazioni di riferimento dell’ospitalità di lusso a livello internazionale, insieme ad un’altra struttura italiana che fa riferimento alla stessa catena: l’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, nel cuore della capitale.

La classifica stilata da Travel + Leisure nasce dalla somma delle votazioni effettuate dai lettori che, annualmente, recensiscono le loro destinazioni, strutture ed esperienze preferite nell’ambito dei World’s Best Awards.

L’inclusione di entrambe le proprietà Anantara presenti in Italia all’interno di questa selezione globale conferma il valore distintivo del brand, capace di coniugare patrimonio storico, contesto paesaggistico unico ed esperienze di valore all’interno di un’offerta di ospitalità di altissimo livello.

Gli hotel di Amalfi e Roma premiati

Situato in un ex convento dei Cappuccini del XIII secolo, a picco sulla scogliera, Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel racchiude l’anima della Costiera Amalfitana grazie alla sua cornice spettacolare, all’architettura monastica ben conservata e a un raffinato senso di tranquillità.

La proposta gastronomica d’eccellenza spazia da La Locanda della Canonica, dove gustare sapori mediterranei autentici, al ristorante fine dining Dei Cappuccini. L’esperienza si impreziosisce grazie all’Anantara Spa, che propone un’offerta benessere esclusiva con trattamenti ispirati alle tradizioni locali, ma anche alla cultura thailandese, tra rituali spa rigeneranti e spazi dedicati al relax fisico e mentale.

Nel cuore di Piazza della Repubblica, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel sorge sopra le antiche Terme di Diocleziano, unendo una vista privilegiata sulla Città Eterna, un’esperienza culinaria d’eccezione nel suo ristorante stellato fine dining INEO, ma anche al SEEN by Olivier dove cucina cosmopolita, cocktail e panorama si incontrano in uno degli spazi più iconici della Capitale.

L’esperienza è completata dall’Anantara Spa che propone un percorso benessere ispirato sia ai rituali dell’antica Roma, sia alle tradizioni thailandesi, tra trattamenti rigeneranti e ambienti dedicati al riequilibrio di corpo e mente.

Inoltre, ogni primavera, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel ospita Anantara Concorso Roma, concorso di eleganza dedicato alle auto d’epoca italiane: qui, storia, cultura, design e bellezza si incontrano per celebrare il patrimonio automobilistico italiano, ma anche Roma, la Dolce Vita e le eccellenze del Made in Italy.