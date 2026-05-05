Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, treni speciali e corse anche di notte: tratte e orari

In vista della visita Papa Leone XIV, prevista per il prossimo 8 maggio a Napoli e Pompei, e in considerazione del notevole afflusso di fedeli atteso, EAV ha predisposto, in collaborazione con la Prefettura, misure straordinarie e un potenziamento dei servizi ferroviari: saranno aumentate le corse della circumvesuviana e incrementate le composizioni dei treni, secondo la disponibilità del materiale rotabile.

Papa a Napoli e Pompei, circumvesuviana: corse e treni speciali

Nel dettaglio, sono state organizzate corse speciali in partenza da Napoli, Poggiomarino, Sorrento e Torre Annunziata a partire dalle ore 03:50 del mattino. Inoltre, è prevista l’integrazione di corse nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 14:30 sulla direttrice della linea di Poggiomarino, tratta Pompei Santuario-Napoli, per agevolare sia l’arrivo che il deflusso dei fedeli.

Il Programma di Esercizio straordinario prevede le seguenti integrazioni al programma ferroviario ordinario:

TRENI SPECIALI – FASCIA MATTUTINA

Napoli – Poggiomarino via Scafati: 3 treni speciali con partenza alle ore 03:50, 04:10 e 04:30 e arrivo previsto a Pompei Santuario rispettivamente alle ore 04:42, 04:59 e 05:20;

Poggiomarino – Napoli via Scafati: 1 treno speciale con partenza alle ore 05:15 e arrivo previsto a Pompei Santuario alle ore 05:32;

Poggiomarino – Pompei Santuario: 1 treno speciale con partenza alle ore 04:00 e arrivo previsto a Pompei Santuario alle ore 04:15 e rientro a Poggiomarino con 1 treno speciale con partenza da Pompei Santuario alle ore 04:30 e arrivo previsto a Poggiomarino alle ore 04:45;

Sorrento – Torre Annunziata: 3 treni speciali con partenza alle ore 03:51, 04:11 e 04:31 e arrivo previsto a Pompei Scavi Villa dei Misteri rispettivamente alle ore 04:30, 04:50 e 05:10;

Torre Annunziata -Sorrento: 3 treni speciali con partenza alle ore 04:53, 05:18 e 05:36 con arrivo previsto a Pompei Scavi Villa dei Misteri rispettivamente alle ore 04:58, 05:22 e 05:40;

TRENI SPECIALI – FASCIA POMERIDIANA

Pompei Santuario – Napoli: 2 treni speciali con partenza alle ore 13:07 e 13:35 con arrivo previsto a Napoli rispettivamente alle ore 13:55 e 14:30, per l’effettuazione dei quali sarà necessario il preventivo “invio” di 2 treni speciali con partenza da Napoli alle ore 11:57 e 12:33 con arrivo previsto a Pompei Santuario rispettivamente alle ore 12:45 e 13:21;

In totale sono previsti 13 treni speciali che si aggiungono al programma ordinario, di cui 11 per far fronte all’afflusso a Pompei previsto nella fascia mattutina tra le 03:50 e le ore 6:30 circa e 2 treni speciali per il deflusso verso Napoli nella fascia pomeridiana tra le 13 e le 14:30.

Per garantire la continuità del servizio in caso di turbativa, saranno previsti dei bus in “riserva calda”, da stazionare la mattina, dalle 4 alle 9, nel deposito EAV di Napoli Galileo Ferraris e, dalle 10 alle 16, nel deposito EAV di Torre Annunziata da attivare in caso di necessità per garantire in tempi rapidi i servizi automobilistici sostitutivi all’esercizio ferroviario da Napoli a Pompei e viceversa nella giornata dell’evento, ricorrendo a un numero straordinario di max 8 bus aggiuntivi rispetto a quanti mediamente impiegati in un giorno ordinario.

Le tratte interessate riguarderanno sia la linea Napoli – Sorrento che la linea Napoli – Poggiomarino, che sono quelle che avranno il più alto numero di viaggiatori