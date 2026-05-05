Apre un nuovo parco giochi pubblico nel Napoletano: tra giostre, verde e campo di bocce

Questa mattina, a Napoli, all’interno del Parco Fratelli De Filippo, del quartiere Ponticelli, è stata inaugurata una nuova area giochi.

Parco De Filippo a Napoli: la nuova area giochi a Ponticelli

La realizzazione dello spazio ludico si inserisce nell’intervento di riqualificazione che sta interessando l’intero parco: un progetto che l’Amministrazione Manfredi sta portando avanti con l’obiettivo di renderlo sempre più un luogo di aggregazione per grandi e piccoli, uno spazio di incontro e condivisione al servizio dell’intero quartiere.

A seguire da vicino i lavori è stato l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, che questa mattina ha simbolicamente consegnato ai cittadini di Ponticelli la nuova area giochi. L’allestimento è stato pensato per accogliere bambini di diverse fasce d’età, compresi quelli con difficoltà motorie. All’interno è stato inoltre realizzato un campo dedicato al gioco delle bocce, ampliando così le possibilità di utilizzo dell’area anche per gli adulti. Lo spazio è stato reso più confortevole grazie all’inserimento di nuove sedute dal design moderno.

Le aiuole perimetrali sono state arricchite con arbusti destinati alla creazione di una siepe continua, mentre l’intero sistema del verde è stato dotato di un impianto di irrigazione statico con controllo da remoto, a servizio sia delle alberature esistenti sia di quelle di nuovo impianto.

Tutti i giochi sono stati installati su una pavimentazione antitrauma in gomma colata colorata, nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dal progetto esecutivo curato dal Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani.

I lavori, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, comprendono anche la realizzazione ex novo di due servizi igienici accessibili e attrezzati per persone con difficoltà motorie. I servizi saranno aperti al pubblico contestualmente all’inaugurazione dell’area giochi, rappresentando un significativo miglioramento della qualità complessiva del parco.

Il nuovo spazio costituisce la prima fase di un progetto più ampio: sono infatti in corso ulteriori interventi, tra cui la verifica e il potenziamento dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di nuovi corpi illuminanti e la futura attivazione completa del sistema. Sono inoltre previsti il completamento dell’impianto di irrigazione anche per le aiuole esistenti e la realizzazione di una fontana a pavimento dotata di tecnologia innovativa e getti d’acqua intermittenti.

“L’inaugurazione di quest’area giochi non è solo un intervento di arredo urbano, ma un atto di attenzione concreta verso il quartiere Ponticelli e le sue famiglie. Restituire dignità e bellezza al Parco Fratelli De Filippo significa offrire ai cittadini uno spazio sicuro, inclusivo e tecnologicamente all’avanguardia, dove il verde diventa il cuore pulsante della socialità. Abbiamo lavorato per garantire che ogni elemento, dalle giostre accessibili all’area bocce per gli anziani, rispetti i più alti standard di sicurezza e comfort” – ha commentato l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

“Questo è solo il primo passo di una riqualificazione più ampia che vedrà il parco trasformarsi in un modello di gestione intelligente e sostenibile, grazie anche ai nuovi sistemi di irrigazione e illuminazione. Il nostro impegno continua per far sì che ogni quartiere di Napoli possa godere di spazi pubblici di qualità, capaci di migliorare il benessere e la vita quotidiana della comunità“.