Hantavirus, 3 morti su una nave da crociera: cos’è la malattia, sintomi e come si trasmette

Sarebbero tre i decessi registrati sulla nave da crociera interessata dall’esplosione di un focolaio di Hantavirus, la malattia trasmessa dai topi che si presenta con sintomi iniziali simili a quelli dell’influenza.

Hantavirus, 3 decessi su nave da crociera: cos’è e sintomi

Stando all’ultimo bilancio, diffuso dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dall’1 aprile al 4 maggio si sono registrati 7 casi a bordo (2 confermati e 5 sospetti), tra cui 3 decessi.

Al momento, l’OMS valuta “il rischio per la popolazione mondiale come basso”, mantenendo alta l’attenzione con monitoraggi costanti. La nave attraccherà in Spagna, alle Isole Canarie, dove saranno messi in campo tutti gli interventi necessari per garantire l’incolumità dei passeggeri.

In generale, il rischio di diffusione globale si presenta altamente improbabile. E’ possibile, inoltre, che il contagio non si sia verificato in nave ma prima della partenza, considerando i tempi di incubazione della malattia.

Con il termine Hantavirus si indica un gruppo di virus diffusi in diverse aree del mondo e legati soprattutto ai roditori: topi, ratti e altri simili mammiferi possono ospitare il virus ed rilasciarlo nell’ambiente tramite urine, feci e saliva.

Nell’uomo, l’infezione è rara ma se contratta può sfociare in malattie anche gravi, portando in alcuni casi addirittura alla morte. Nella maggior parte dei casi si manifestano sintomi simili a quelli di una influenza virale ma per altri pazienti il virus può coinvolgere organi importanti come reni e polmoni.

I sintomi iniziali possono includere febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza, nausea, vomito, diarrea o dolore addominale. La trasmissione può avvenire per contatto diretto con le particelle infette disperse nell’aria, generalmente in ambienti chiusi, sporchi, infestati da roditori.