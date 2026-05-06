Mac3 a Torre del Greco: Consorzio Corallo e Comune insieme per il primo Museo Virtuale

Il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese ha accolto l’invito del Comune di Torre del Greco a supportare l’avvio delle attività del Museo Mac3, contribuendo alla messa a disposizione di personale dedicato all’accoglienza e alla valorizzazione del percorso espositivo.

Museo Mac3 a Torre del Greco: Consorzio al fianco del Comune

Il Mac3, Museo d’Arte Corallo, Cammeo, Città, sorge nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità di Torre del Greco, con l’obiettivo di dare risalto alle eccellenze che contraddistinguono il territorio torrese in tutto il mondo.

La decisione di coinvolgere il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese nelle attività del sito, nasce da un senso di responsabilità verso la città e un comparto che rappresenta un patrimonio identitario unico. In questi anni, infatti, il Consorzio e Assocoral hanno più volte manifestato la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione in relazione ai diversi bandi riguardanti il Museo, senza che ciò si traducesse in una concreta operatività, ad oggi raggiunta.

Assocoral, da 49 anni unica associazione di categoria del settore, e il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, nato con l’obiettivo di rafforzare il percorso di tutela e valorizzazione del comparto, tra cui il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il Corallo e il Cammeo di Torre del Greco, ribadiscono così il proprio impegno a favore dell’intero sistema produttivo locale.

Nel dare seguito all’incarico, il Consorzio ha già rappresentato la volontà di andare oltre il perimetro del servizio richiesto, mettendo a disposizione competenze e conoscenze per migliorare la fruizione del Museo, colmare alcune carenze attuali e sviluppare nuovi contenuti in grado di ampliare e qualificare l’offerta culturale.

Il contributo offerto non ha carattere esclusivo. Al contrario, sarà improntato alla massima apertura e condivisione. Fin da subito, infatti, verrà avviato un coinvolgimento diretto di tutti gli artigiani di Torre del Greco, invitati a partecipare attivamente alla vita del Museo attraverso una turnazione strutturata per l’animazione delle giornate di apertura.

L’obiettivo è chiaro: rendere il Museo un luogo autentico, dinamico e rappresentativo dell’intera filiera, capace di raccontare non solo la storia, ma anche il presente e il futuro dell’arte del corallo e del cammeo.

Il Consorzio conferma, infine, la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio, nella convinzione che solo attraverso un lavoro condiviso sia possibile costruire un progetto solido, credibile e duraturo.