IL RETROSCENA/ Lukaku si è sentito tradito e non si è scusato: cosa è successo nell’incontro con Conte

Il confronto tanto atteso è finalmente andato in scena. Nella giornata di martedì 5 maggio, Romelu Lukaku si è presentato regolarmente a Castel Volturno, come concordato con il Napoli, lanciando segnali di distensione dopo settimane di tensioni. Il centravanti belga, però, continua ad allenarsi a parte, segno che la situazione resta tutt’altro che risolta.

Il momento più significativo della giornata è stato il faccia a faccia tra Lukaku e Antonio Conte. I due sono rimasti chiusi per circa mezz’ora nello studio del tecnico azzurro, in un confronto diretto che, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, arriva con almeno due settimane di ritardo rispetto ai primi segnali di frattura. Un chiarimento necessario, ma che non sembra aver ricucito del tutto il rapporto.

Durante l’incontro, Lukaku non avrebbe assunto toni remissivi, né avrebbe mostrato particolare pentimento davanti all’allenatore. Piuttosto, avrebbe spiegato il proprio stato d’animo, parlando di una stagione vissuta come un vero e proprio calvario, segnata dall’impossibilità di dare il proprio contributo in campo come avrebbe voluto.

Alla base della rottura ci sarebbe un senso reciproco di sfiducia. Da una parte, Conte non avrebbe gradito quello che viene interpretato come un “ammutinamento” del giocatore, in particolare dopo la decisione di non rientrare subito in squadra a seguito della mancata convocazione con il Belgio. Dall’altra, Lukaku si sentirebbe penalizzato dal suo stesso mentore, ritenendo di non aver ricevuto sufficiente spazio nelle partite ufficiali per recuperare al meglio dopo l’operazione.

Il clima, dunque, resta teso. E se il ritorno a Castel Volturno rappresenta un primo passo verso una possibile tregua, appare difficile immaginare che il rapporto tra Lukaku e Conte possa tornare quello di un tempo. Sullo sfondo resta aperta anche la questione del futuro dell’ex attaccante del Chelsea, sempre più incerto.