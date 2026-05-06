Apre il Giardino sull’Acqua, il nuovo parco gratis mozzafiato sul mare di Napoli: come sarà

Un nuovo parco pubblico sul mare nascerà a Bacoli, in località Casevecchie: ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha diffuso, sui social, alcune immagini del progetto.

A Bacoli nasce un parco pubblico sul mare: come sarà

“Sarà sul mare! Avremo un nuovo parco pubblico a Bacoli. E nascerà a Casevecchie. Lì dove abbiamo abbattuto due capannoni abusivi ed osceni che per decenni hanno offeso la nostra città. Accanto alla spiaggia liberata” – ha dichiarato il primo cittadino.

Sarà realizzato un vero e proprio “giardino sul mare”, immerso nel verde e con vista mozzafiato sul Golfo partenopeo. Non mancheranno percorsi con vedute panoramiche, aree relax, giostre per bambini e la meravigliosa spiaggia libera, sottratta al degrado e restituita alla cittadinanza.

“La Regione Campania ha ritenuto ammissibile a finanziamento il nostro progetto da 1,3 milioni di euro per rigenerare completamente un angolo paradisiaco di Bacoli. E ne siamo felicissimi perché abbiamo partecipato con entusiasmo all’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano” – ha continuato il sindaco.

“Oggi otteniamo un risultato straordinario per tutta la comunità perché non solo abbattiamo le illegalità che hanno soffocato il panorama del territorio, ed occupato i beni pubblici, ma troviamo fondi per valorizzare le aree pubbliche”.

“Ringrazio l’assessora ai Lavori Pubblici, Olga Schiano lo Moriello. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale. Bacoli risulta ammissibile al finanziamento con un giardino sull’acqua, giostrine per bambini, area relax, veduta sul mare, area per far giocare i nostri amici a quattro zampe. Con accanto, la spiaggia finalmente libera. E tanto altro. Guardate come sarà bello, verde, accogliente. Affacciato su Capo Miseno. Insieme, nulla è più impossibile. Un passo alla volta”.