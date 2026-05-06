Estate a rischio per centinaia di bagnanti: Spiaggia Mancinelli rimane inagibile

Al confine fra Torre del Greco e Torre Annunziata, nella frazione di Santa Maria La Bruna, si nasconde una piccola striscia di sabbia, un tempo angolo prezioso fra Vesuvio e mare, oggi simbolo di degrado del territorio. La Spiaggia Mancinelli è stata chiusa definitivamente in seguito alle mareggiate dello scorso inverno, che ne hanno compromesso la stabilità. Si presenta adesso costellata di rifiuti, passaggi di fortuna, strutture instabili e vecchi cartelli di lavori inconclusi.

Perchè la Spiaggia Mancinelli è chiusa

La costruzione di una scala di cemento per accedere all’arenile, che ha ceduto poco dopo l’istallazione, si era rivelata già anni fa del tutto inefficace e controproducente. I resti dei gradoni crollati sono tuttora sparsi sull’arenile, con spuntoni di ferro e cemento che, oltre a inquinare e deturpare il paesaggio, costituiscono un pericolo per i cittadini.

Le scale di cemento crollate sulla spiaggia

Le scale di legno che erano state installate dal comune di Torre del Greco in seguito al crollo delle precedenti, sono anch’esse state danneggiate dalla forza del mare. Presentano, infatti, strutture in ferro ormai corrose dall’acqua e assi di legno distrutte.

La mareggiata più potente che ha colpito la nostra costa fra gennaio e febbraio ha inoltre causato l’apertura di una voragine sulla strada principale che porta alla spiaggia. Oggi è coperta da una grata in ferro instabile, improvvisata dai cittadini stessi.

La grata di ferro posta sulla voragine

Un gioiello dimenticato

Il paesaggio della spiaggia, che abbraccia il Vesuvio, Capri e Ischia, sottolinea ancora di più il potenziale di un luogo che potrebbe trasformarsi in una meta turistica di grande attrattiva. Diminuirebbe così anche la fuga dei turisti dai paesi vesuviani, utilizzati esclusivamente come dormitori.

Il paesaggio con Capri sullo sfondo invaso dai rifiuti

Punto di riferimento per centinaia di bagnanti di Torre Annunziata che desiderano allontanarsi dalla confusione delle distese affollate del lungomare Marconi, Mancinelli rischia, dunque, di restare inaccessibile per tutta la durata dell’imminente stagione estiva 2026, aggiungendosi alla lunga lista delle spiagge di cui i cittadini non possono usufruire.



