In Campania arriva la Festa del Pesce Fresco più amata d’Italia: 3 giorni a ingresso gratis

Dal 30 maggio al primo giugno 2026 a Santa Maria di Castellabate (provincia di Salerno, torna la grande Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più iconici d’Italia dedicato al pesce fresco di qualità. L’ingresso, anche quest’anno, è libero e gratuito per tutti.

Festa Pescato di Paranza: 3 giorni di pesce fresco a Castellabate

Il paese di “Benevenuti al Sud” rinnova il suo impegno per dare vita alla celebre manifestazione, puntando a sensibilizzare sull’importanza della pesca locale, valorizzando le eccellenze del territorio e la sua attrattiva turistica.

Si susseguiranno tre serate da trascorrere tra le meraviglie di Villa Matarazzo che, ad ogni serata, accoglierà svariati chef pronti a preparare sul posto le più succulente specialità a base di mare. Il tutto con il pesce fresco appena pescato dalla flotta peschereccia locale.

Protagonista indiscussa della kermesse la frittura di paranza che sarà affiancata a tante altre prelibatezze, partendo dagli antipasti, passando ai primi e ai secondi di mare. Non mancheranno proposte gluten free e l’area dessert per concludere al meglio il pasto. Cittadini, visitatori e turisti avranno la possibilità di degustare i migliori fritti di mare, godendo dello spettacolare panorama del Cilento.

Dopo il successo delle scorse edizioni, sarà utilizzata ancora una volta la maxi padella gigante di 4 metri di diametro proveniente da Camogli, che servirà per friggere circa 25/30 quintali di pesce in soli 10 minuti, così da poter servire tutti i partecipanti.

La Festa del Pescato di Paranza ospiterà anche laboratori artigianali e convegni sul mare e sulle Aree Marine Protette. A disposizione dei bambini sarà aperto un Luna Park mentre per l’intrattenimento di tutti sono previsti alcuni spettacoli musicali.

L’evento è organizzato dalle Associazioni pescatori di Castellabate con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Regione Campania ed il Comune di Castellabate.



