Papa Leone a Napoli, dal lungo mare al Duomo e benedizione in piazza: tappe e orari

La Chiesa di Napoli ha reso noto il programma completo della visita di Papa Leone XIV in programma l’8 maggio 2026, con tutte le tappe dell’itinerario e gli orari.

Papa Leone XIV a Napoli, l’itinerario: tutte le tappe e gli orari

Il Santo Padre giungerà prima a Pompei per poi partire, alle ore 15:00, verso Napoli in elicottero. Alle 15:15 il velivolo atterrerà presso la Rotonda Diaz, dove il Pontefice sarà accolto dall’Arcivescovo Domenico Battaglia, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.

Alle 15:45 Papa Leone arriverà in Cattedrale per l’incontro con il clero e la vita consacrata. Entrato in Duomo, il Santo Padre si recherà in privato alla Cappella del Tesoro di San Gennaro per l’adorazione del Santissimo Sacramento. Attraverso la navata centrale poi raggiungerà l’altare maggiore dove saranno esposti il Busto e il Reliquiario con le ampolle del Sangue di San Gennaro.

Dopo una breve preghiera e l’ascolto del Vangelo, il Papa terrà un discorso. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica per intercessione del Santo Patrono. Alle 16:45 è prevista la partenza dal Duomo verso Piazza del Plebiscito, con arrivo intorno alle 17:15.

Dopo aver salutato i fedeli, il Pontefice si dirigerà in Basilica per salutare la comunità dei Minimi e alcune autorità. Alle 17:30 si terrà l’incontro con la città di Napoli, aperto dai saluti dell’Arcivescovo e del primo cittadino e chiuso con la benedizione apostolica.

Si susseguiranno, nel mezzo, racconti e testimonianze attraverso le voci guida di Chiara Del Gaudio e Andrea Sarubbi, il Coro del maestro Carlo Morelli e dei giovani della Pastorale Giovanile e vocazionale della Diocesi. Subito dopo seguirà il discorso del Santo Padre, concluso con l’Atto di Affidamento alla Vergine Maria davanti alla Venerata Immagine dell’Immacolata di Don Placido Baccher che, nel secondo centenario dell’Incoronazione, sarà portata in piazza.

Alle 18:30 Papa Leone XIV lascerà Piazza del Plebiscito per dirigersi verso la Rotonda Diaz dove salirà nuovamente a bordo dell’elicottero per rientrare in Vaticano.