Pozzuoli celebra 730 anni da Civitas: eventi e visite gratis tra le meraviglie del Rione Terra

In occasione del 730° anniversario di Pozzuoli come Civitas, l’8 e il 9 maggio 2026, il Comune puteolano promuove due giornate di incontri, attività culturali e visite guidate gratis nello scenario suggestivo del Rione Terra, con l’obiettivo di valorizzare la storia, le tradizioni e l’identità della città.

Pozzuoli Civitas: eventi e visite gratis al Rione Terra

Si parte venerdì 8 maggio, dalle ore 9:30 alle 14:00, con la mattinata dedicata agli studenti. Presso l’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi (al secondo piano), l’amministrazione comunale e numerosi esperti di storia, lingua e tradizioni locali incontreranno gli studenti, protagonisti dell’incontro con la presentazione dei loro lavori dedicati al compleanno della Civitas.

Parallelamente, lungo le strade del Rione, si terrà una passeggiata narrata dell’antica Rocca, arricchita da esibizioni musicali, momenti di teatro itinerante, racconti guidati, una presentazione sulla storia del Duomo e una mostra fotografica presso la Cappella di San Liborio.

Sabato 9 maggio spazio alle visite gratuite al Percorso Archeologico Sotterraneo del Rione Terra che si terranno in tre fasce orarie: alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00. La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione tramite Whatsapp al numero 328.0979713, indicando “prenotazione visita alla Puteoli Sotterranea”.

I posti sono limitati, fino ad esaurimento scorte. I partecipanti dovranno presentarsi sul posto almeno 15 minuti prima dell’orario scelto. L’accesso all’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi è riservato alle scuole mentre la passeggiata narrata e la visita al percorso archeologico sono aperte al pubblico.

“Celebrare i 730 anni di Pozzuoli come Civitas significa rafforzare il legame tra la nostra comunità e le sue radici più profonde. Queste giornate rappresentano un’occasione preziosa per coinvolgere i giovani e i cittadini in un percorso di conoscenza e valorizzazione della nostra storia. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’assessora Mariasole La Rana per aver ideato e organizzato questa iniziativa con passione e competenza, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà del territorio in un progetto di grande valore culturale e identitario” – ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

“Questo momento commemorativo è destinato a diventare un appuntamento stabile, da rinnovare ogni anno, perché rappresenta un’occasione preziosa per l’intera comunità puteolana. Non solo consente di custodire e tramandare le nostre radici, rafforzando l’identità locale, ma contribuisce anche a creare ponte tra generazioni e a consolidare una rete sempre più forte tra amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, associazioni e cittadini. Un percorso condiviso che punta a costruire uno spirito comunitario sempre più coeso, partecipativo e solidale” – ha aggiunto l’assessora La Rana.

L’amministrazione comunale ha voluto, infine, ringraziare le scuole, le associazioni e i professionisti coinvolti, oltre alla pasticceria Del Giudice per i tradizionali “procolini”, ormai simbolo dolciario della città.



