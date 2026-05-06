Il cibo campano incanta il mondo: premiate a Napoli 20 eccellenze dell’artigianato alimentare

Il 5 maggio, presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, a Napoli, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare, promossa dal Club delle Eccellenze TerraViva, in collaborazione con Casartigiani Napoli. Un appuntamento che ha acceso i riflettori su 20 realtà imprenditoriali simbolo della qualità, della tradizione e dell’innovazione del comparto agroalimentare campano.

A Napoli il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio Regionale della Campania, ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di riflessione sul valore strategico di un settore che coniuga identità culturale e sviluppo economico. Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali.

Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, ha sottolineato il ruolo centrale della città come punto di riferimento per l’artigianato agroalimentare, evidenziando la necessità di sostenere una filiera capace di generare occupazione e offrire opportunità concrete ai giovani. A seguire, Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha fornito un quadro numerico significativo: oltre 120.000 addetti e un fatturato annuo di circa 6 miliardi di euro. Dati che, secondo Costa, impongono un impegno politico concreto a sostegno delle piccole imprese, spesso sotto i dieci dipendenti, affinché possano crescere, fare rete e accedere più facilmente a fondi europei e strumenti finanziari dedicati.

Al tavolo istituzionale anche l’Onorevole Alessandro Caramiello, Presidente Intergruppo Parlamentare sud aree fragili ed isole minori, che ha sottolineato l’importanza della tutela del “Made in Sud”, e di quanto le nostre eccellenze abbiano bisogno di essere tutelate e soprattutto comunicate al meglio. Per l’area finanza dell’Intergruppo era presente Vincenzo di Fiore, che ha spiegato le attività che l’Intergruppo sta portando avanti proprio per la tutela delle realtà artigianali.

Per Casartigiani Napoli, il segretario Fabrizio Luongo ha ribadito il legame profondo tra turismo e qualità enogastronomica: “Il vero Made in Naples nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione. Premiare queste eccellenze significa riconoscere il valore di chi crea economia partendo dalle proprie radici”.

Cuore dell’iniziativa è stato l’intervento del presidente del Club TerraViva, Luigi Libra, che ha raccontato la nascita e l’evoluzione del progetto: “TerraViva nasce nel 2017 da un’idea musicale, per raccontare una Campania diversa, viva, fatta di talento e imprese. Da lì è nato un percorso che unisce musica, cultura e gastronomia, perché crediamo che siano le tre grandi espressioni della nostra identità. Dalla musica siamo arrivati al cibo, passando per il cinema: un cammino naturale che dimostra quanto il nostro territorio abbia ancora tanto da dire e da dare. Come dico sempre, i più grandi affari si fanno a tavola: musica e cibo sono un binomio vincente”.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il nuovo progetto “TerraViva TV – La televisione dell’eccellenza campana”, canale ufficiale dedicato alla valorizzazione del territorio, disponibile su YouTube. La direzione artistica è stata affidata alla dottoressa Anna Pisco, artista, showgirl e giornalista televisiva, da sempre al fianco di Libra nel percorso culturale e artistico del progetto.

Il riconoscimento è stato assegnato a 20 realtà che rappresentano l’eccellenza dell’artigianato alimentare campano: Pasticceria Del Giudice; Pink House Group; Sapori Vesuviani; Casearia Lanza; Cantine Mariano Sabatino; Pastificio F.lli Setaro; Macelleria Cillo; Colibrì Gelateria; Caseificio La Regine dei Mazzoni; Ristorante Anticus; Frantoio Romano; Osteria e Aperitiveria U’Valione; Panetteria Rescigno; Cioccolateria Mario Gallucci; Frantoio Laureato; Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti; Il Mulino della Signora Luxury Country House; Villa Signorini; Fusco Food; Club TerraViva.

Un riconoscimento speciale è stato conferito allo stesso Luigi Libra, in qualità di presidente e artista promotore del progetto. Una giornata che ha confermato come la Campania, attraverso le sue eccellenze, continui a rappresentare nel mondo un modello unico di integrazione tra cultura, impresa e identità territoriale.