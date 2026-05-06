Metro Linea 1, tre stazioni chiudono per tre mesi: è la seconda estate consecutiva

Per il secondo anno consecutivo, i pendolari delle stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone della Linea 1 dovranno fare i conti con mesi di servizio ridotto. Le tre fermate della tratta nord della metropolitana di Napoli chiuderanno questa estate per circa tre mesi, per consentire la sostituzione del secondo binario — il primo era già stato rifatto lo scorso anno.

I lavori, salvo variazioni, dovrebbero partire da lunedì 22 giugno, anche se ANM non ha ancora fissato il cronoprogramma ufficiale. Il piano allo studio ricalca quello adottato nell’estate scorsa: i treni saranno operativi in uscita dal deposito di Piscinola dalle 6:30 alle 8:00 del mattino, e riprenderanno il servizio la sera dopo le 20:00. Nella fascia oraria centrale della giornata, il trasporto sarà garantito da navette bus con stazionamento presso le tre stazioni interessate.

Perché i binari vanno sostituiti

L’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, spiega che dopo 20 anni di esercizio è obbligatorio sostituire i binari. Piscinola, capolinea della Linea 1 e nodo di interscambio con la metro Piscinola-Aversa gestita da EAV, sarà uno dei punti più critici per i pendolari. Chiaiano e Frullone dispongono invece di parcheggi di interscambio che potranno alleggerire in parte i disagi per chi utilizza l’auto.

Un’estate di cantieri, e l’autunno non va meglio

I tre mesi di lavori sulla Linea 1 non sono l’unico fronte aperto per la mobilità napoletana. Da metà maggio è prevista infatti anche la chiusura per manutenzione della Funicolare di Montesanto, mentre da ottobre la chiusura della tratta Pozzuoli-Napoli Campi Flegrei della Linea 2, necessaria per la realizzazione della nuova fermata Porta del Parco.

Un calendario fitto di interventi che, per quanto necessari, si scaricherà inevitabilmente sui cittadini che ogni giorno dipendono dal trasporto pubblico. L’auspicio è che le navette sostitutive siano adeguate alla domanda, circostanza non rispettata lo scorso anno per quanto riguarda i lavori in Linea 1. Se dalla fermata di Piscinola a quella di Colli Aminei il tempo di percorrenza in treno è di circa 6 minuti, su gomma si dilata fino a 40/50 minuti, eccetto ad agosto.