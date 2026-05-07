A Napoli apre il Villaggio dello Sport gratis per tutti: tra pattinaggio, danza e spettacoli

Il 16 maggio 2026 a Napoli arriva lo Sport Kids Festival, l’evento gratis dedicato ai bambini, ragazzi e famiglie che trasformerà Piazza Municipio in un grande villaggio dello sport all’aperto nel cuore della città.

Sport Kids Festival a Napoli: il villaggio gratis a Piazza Municipio

La terza edizione della kermesse, tra gli appuntamenti principali del calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, è stata presentata in conferenza stampa presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo.

All’incontro sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la Coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa: Tommaso Conte (Polisportiva One Line) e Rossella Montagna (ASD SEBS – Fiera dello Sport).

“Siamo orgogliosi di ospitare in una delle piazze più iconiche di Napoli un evento che parla direttamente alle famiglie e ai cittadini di domani. Lo Sport Kids Festival non è solo gioco, ma una vera lezione di partecipazione attiva e inclusione. Portare lo sport in piazza significa rendere la città più accessibile e vivibile, promuovendo un’immagine di Napoli dinamica, sana e attenta al benessere delle nuove generazioni” – ha dichiarato Carlo Puca.

Giunto alla sua terza edizione, lo Sport Kids Festival Napoli si conferma come uno dei principali eventi sportivi per bambini a Napoli, offrendo un percorso multidisciplinare gratuito con attività pensate per tutte le età.

Durante la giornata, bambini e ragazzi potranno provare numerose discipline sportive seguiti da istruttori qualificati, tra cui: tiro con l’arco, arti marziali, pattinaggio, parkour, bocce inclusive, baskin, snowboard, danza aerea, danza e attività di sicurezza stradale. Presenti anche un’ampia area baby, spettacoli e dimostrazioni.

L’obiettivo dell’evento è promuovere lo sport per bambini e ragazzi, incentivare uno stile di vita attivo, favorire la socializzazione e trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole e il gioco di squadra.

Grande attenzione anche al tema della salute grazie alla partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro, che sarà presente con attività informative dedicate a genitori e figli. Focus su corretta alimentazione, attività fisica e prevenzione della sedentarietà, per educare le nuove generazioni a uno stile di vita sano.

“Lo Sport Kids Festival è una vera e propria festa dello sport pensata per avvicinare i più piccoli al movimento in modo naturale e divertente, creando occasioni di incontro e crescita condivisa” – spiegano gli organizzatori Tommaso Conte e Rossella Montagna.

Lo Sport Kids Festival Napoli è organizzato dalla Polisportiva One Line, in collaborazione con ASD SEBS – Fiera dello Sport, ed è inserito nel calendario ufficiale del Comune di Napoli per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Partner dell’evento sono Ortopedia Petta, Optima Italia, Mondo Convenienza, La Fabbrica delle Meraviglie e Animazione Ramblas. L’iniziativa gode del patrocinio di Comune di Napoli, Sport e Salute, CONI, ASL Napoli 1 Centro, Università Parthenope, Fondazione Cannavaro Ferrara e Fondazione Domenico Cirillo. Numerose anche le realtà del territorio coinvolte, tra cui l’onlus Teniamoci per Mano – distretto di Napoli.



