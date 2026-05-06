Pesto Barilla sceglie Napoli, apre il chiosco esperienziale: 3 giorni di specialità per tutti

Parte da Napoli il tour itinerante Basil Bar by Pesto Barilla, un viaggio straordinario attraverso l’Italia che porterà la cremosità di Pesto Barilla nei cuori delle principali città italiane, facendo tappa per la prima volta nella città partenopea da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 con un chiosco esperienziale.

Pesto Barilla: apre a Napoli il primo chiosco esperienziale

Il chiosco esperienziale dedicato all’oro verde sarà aperto a tutti dalle 10:00 alle 21:00 in Piazza Dante, raccontando l’identità del brand attraverso un ricco programma di masterclass, degustazioni e momenti da condividere.

Per l’occasione saranno coinvolti anche tre creator locali: Giovanni Castaldi, volto di GialloZafferano e food creator di Zenzero Talent Agency; Fabio Amato ed Emanuele Ferrari che incontreranno il pubblico grazie alle masterclass culinarie, per un esclusivo meet&greet e per condividere i segreti delle loro ricette con il pubblico.

“Inaugurare il Basil Bar by Pesto Barilla a Napoli, città simbolo di convivialità e cultura gastronomica, è per noi motivo di grande orgoglio” – dichiara Marie Hanault, Associate Director Condiments Italia del Gruppo Barilla.

“Inizia così un viaggio che rende omaggio ai nostri territori e alla bellezza della condivisione, ispirato alla capacità tutta italiana di trasformare gesti semplici in grandi passioni. Con questo tour vogliamo celebrare il saper fare del nostro paese e quella voglia di innovare, anche a tavola, che rende ogni incontro indimenticabile”.

Per la tappa partenopea il menù è ovviamente ispirato alla tradizione napoletana. Si parte con un aperitivo con zeppoline in tre varianti gourmet: crema di patate e pesto alla genovese, ricotta di capra e pesto rosso, crema di piselli e pesto vegan.

Per il pranzo la pasta mista sarà servita con una vellutata di fave e patate, favette fresche e pancetta dolce, con stracciatella di latte di bufala campana e pesto alla genovese. In serata si ripeterà poi l’aperitivo già proposto in mattinata.

Infine, per la cena, le mezze penne al bronzo si uniranno alla dolcezza del cipollotto fresco e del timo, con l’inconfondibile pesto alla genovese.