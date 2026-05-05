Arriva il caldo dal Sahara, esplode l’estate al Sud con picchi di 30 gradi: da quando

Dopo una prima fase di caldo anomalo e il successivo calo termico, stando alle previsioni meteo, nel corso del prossimo weekend si assisterà ad una vera esplosione dell’estate, con temperature che supereranno anche i 30 gradi al Sud.

Meteo, esplode l’estate al Sud tra caldo e 30 gradi: quando

Secondo le stime de Il Meteo, il clima si manterrà piuttosto stabile almeno fino a giovedì 7 maggio, con i termometri che segneranno ancora valori in calo. Entro il fine settimana, e soprattutto all’inizio della prossima, le temperature saliranno, arrivando a toccare punte di oltre 30 gradi al Mezzogiorno.

Nei prossimi giorni, mentre il Centro-Nord continuerà a fare i conti con il passaggio di alcune perturbazioni, al Sud la situazione meteorologica si presenterà più tranquilla, con meno precipitazioni e variazioni termiche meno marcate.

A partire da venerdì 8 maggio è attesa una vera e propria svolta, quando una vasta circolazione ciclonica favorirà la risalita di correnti molto calde di origine sub-sahariana, dirette verso il Sud Italia. Tra domenica 10 maggio e l’inizio della prossima settimana si farà sentire il “primo assaggio d’estate” con temperature che potranno impennarsi fino a raggiungere i 30 gradi, come in Puglia e Calabria, e punte addirittura superiori (tra i 31 e 32 gradi) nelle aree più interne della Sicilia.

Un anticipo estivo che, per il momento, riguarderà soltanto le Regioni del Sud, mentre sul resto del paese si respirerà un clima tardo primaverile.