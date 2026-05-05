È di Torre del Greco l’asso della toelettatura: tra i migliori d’Europa, D’Amato è sul podio

Il 2 e 3 maggio 2026 ad Atene si è tenuto il prestigioso Groom Athens 2026: la più importante competizione internazionale nell’ambito della toelettatura professionale. Tra i partecipanti, provenienti da tutta Europa, spicca Fabio D’Amato, groomer di Torre del Greco, che si è piazzato al secondo posto nella categoria Stripping Open.

Da Torre del Greco al Groom Athens 2026: premiato D’Amato

La categoria Stripping è una delle categorie più complesse, e questo rende ancora più prestigioso il risultato di Fabio D’Amato nella competizione: la gara prende in esame la lavorazione manuale del pelo duro, ponendo un’attenzione particolare a chi riesce a valorizzare le caratteristiche del cane.

A valutare le performance dei groomer una giuria di giudici composta da alcuni dei più grandi esperti nel settore della toelettatura. Tra loro Emilia Diaz, Romana Kania, Soave Ferruccio, Michail Premtsis che hanno dato ancora più lustro alla gara.

Una competizione importante, che ha contribuito a dare visibilità all’eccellenza italiana nella toelettatura professionale. In questo scenario di eccellenza, un posto d’eccezione spetta a Fabio D’Amato: un risultato che porta il prestigio della scuola italiana sul podio europeo e che regala a Torre del Greco l’orgoglio di vantare tra i suoi cittadini uno dei massimi esponenti della toelettatura mondiale.