Obey, l’artista tra i più influenti al mondo sceglie Napoli per il suo capolavoro: il significato

Si chiama Third Eye Open Peace la nuova opera realizzata da Obey, l’artista americano, tra i più influenti protagonisti della Street Art mondiale, nel quartiere Ponticelli, a Napoli.

Obey a Napoli, il murale a Ponticelli: il significato

Shepard Fairey, conosciuto in tutto il mondo come Obey, tra i principali esponenti della scena urbana internazionale, ha scelto Napoli come “tela” del suo nuovo capolavoro, carico di significato. Il murale è stato realizzato in via Carlo Miranda 15 ed occupa interamente la facciata di un palazzo.

L’opera nasce come dono alla città e si configura come un messaggio articolato che intreccia pace, consapevolezza e responsabilità individuale. In un momento storico segnato da conflitti e tensioni globali, la raffigurazione invita a riflettere non solo sulla necessità della pace, ma sulle condizioni interiori che la rendono possibile.

“Napoli è stata scelta ancora una volta da un artista di fama mondiale per la realizzazione di un’opera dal profondo valore simbolico, un progetto di Street Art maestoso che lancia un forte messaggio di pace e di consapevolezza. Un murale imponente che si staglia sulla facciata di un edificio a Ponticelli, a testimonianza della capacità della città di accogliere e valorizzare progetti di respiro internazionale” – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“In particolar modo, Napoli est ha bisogno di bellezza da vedere e raccontare, di luoghi di socialità e di sviluppo che nasce dal territorio. Tutto ciò conferma Napoli sempre più come punto di riferimento per l’arte contemporanea, scelta e vissuta da grandi artisti come luogo di ispirazione e produzione. In questo contesto, opere come questa contribuiscono a rafforzare il legame tra territorio e arte, comunità e valori universali“.

Al centro della composizione emerge un volto femminile frontale, ieratico e universale, incorniciato da elementi floreali che richiamano crescita e trasformazione. Sopra, la parola “PACE” si impone come dichiarazione diretta, mentre i raggi che si irradiano sullo sfondo amplificano la dimensione simbolica dell’immagine, evocando apertura e illuminazione.

Il fulcro visivo e concettuale dell’opera è il terzo occhio, integrato con il simbolo della pace e posto al centro della composizione. Questo elemento rappresenta il dialogo con il proprio sé interiore, la coscienza superiore e la ricerca di equilibrio tra dimensione individuale e collettiva. Attraverso una struttura fortemente simmetrica e un linguaggio visivo immediatamente riconoscibile, Fairey costruisce un’immagine che invita non solo a osservare il mondo, ma anche a guardare dentro di sé.

In questo senso, Third Eye Open Peace supera la dimensione del messaggio politico diretto per diventare un invito più profondo: sviluppare consapevolezza, empatia e connessione come strumenti per costruire una pace reale e duratura.

“Questo murale intitolato Third Eye Open Peace (Pace con il Terzo Occhio Aperto) a Napoli incorpora un ritratto che avevo originariamente realizzato per la mia stampa Make Art Not War (Fai Arte Non Guerra) all’epoca della Guerra in Iraq. Il murale è un’opera d’arte pubblica complementare alla mia mostra Power To the Peaceful (Potere ai Pacifici) che inaugurerà presso le Gallerie d’Italia Napoli il 6 maggio” – ha affermato l’artista.

“Ho promosso a lungo la pace attraverso la mia arte e il mio attivismo e questo murale incorpora un segno della pace e il testo PACE, includendo anche un terzo occhio che sboccia come un fiore. Il terzo occhio rappresenta un dialogo con il proprio io interiore, una coscienza superiore e una ricerca di illuminazione, tutti elementi essenziali per raggiungere la pace e l’armonia. Ho spesso usato la frase occhi aperti–mente aperta e penso che terzo occhio aperto sia un’idea simile ma leggermente più pregnante perché affronta il guardare non solo verso l’esterno per osservare, ma anche verso l’interno. Se riusciamo a connetterci con la nostra stessa umanità, possiamo provare empatia per gli altri“.

Collocato nell’area orientale di Napoli, il murale dialoga con il contesto urbano trasformando un edificio di edilizia residenziale pubblica in una superficie simbolica e partecipata, capace di attivare riflessione e appartenenza.

Il progetto, accolto e sostenuto attivamente dal Comune di Napoli, è stato promosso e organizzato da Wunderkammern, galleria d’arte contemporanea parte di Deodato Group, che da anni sviluppa progetti dedicati ai linguaggi urbani e al rapporto tra arte e spazio pubblico.

Il coordinamento operativo e logistico dell’intervento è stato curato da Arteteca / INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, che ha facilitato il dialogo tra artista, istituzioni, territorio e comunità locale.

La realizzazione dell’opera avviene in occasione della presenza di Shepard Fairey a Napoli per la mostra “OBEY: Power to the Peaceful”, che inaugura il 6 maggio presso le Gallerie d’Italia, con la curatela di Giuseppe Pizzuto.

Un ringraziamento va agli sponsor che hanno sostenuto il progetto — La Reggia Designer Outlet, Poltrona Frau e Montana Colors — il cui contributo ha reso possibile la concretizzazione di questa importante opera di arte urbana.

Con Third Eye Open Peace, Napoli si arricchisce di un nuovo landmark artistico di rilevanza internazionale, capace di parlare a cittadini e visitatori e di confermare il ruolo della Street Art come strumento di trasformazione, consapevolezza e connessione tra comunità.