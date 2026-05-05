Via Aniello Falcone asfaltata, dopo un mese mancano ancora le strisce pedonali: “Si rischia di morire”

Via Aniello Falcone al Vomero ha finalmente un manto stradale nuovo. Dopo battaglie lunghe e contestate, i lavori di asfaltatura sono stati completati e, a dispetto delle previsioni più pessimistiche, l’asfalto ha retto anche alle piogge delle ultime settimane. Una vittoria per i residenti, a metà.

Via Aniello Falcone: manca la segnaletica orizzontale

Il Comune di Napoli, infatti, a oltre un mese dalla conclusione dei lavori, non ha ancora provveduto al ripristino della segnaletica orizzontale. Mancano le linee di corsia, mancano i simboli di precedenza e mancano soprattutto le strisce pedonali: quelle che permettono ai pedoni di attraversare in sicurezza una strada che, ora scorrevole e ben asfaltata, viene percorsa a velocità sostenuta.

A lanciare l’allarme è Fabio Procaccini, che in un post sui social non usa mezzi termini: “Comune, qui si rischia di morire! Metti le strisce pedonali, subito!”. E annuncia di essere pronto a passare dalle parole ai fatti: se il Comune non dovesse intervenire in tempi rapidi, sarà lui stesso a dipingere le strisce per mettere in sicurezza i pedoni.

Un’assenza ingiustificata, quella del Comune, che rischia di trasformare un intervento atteso e apprezzato in un cantiere incompiuto e pericoloso.