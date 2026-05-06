L’8 maggio tutte le scuole di Napoli saranno chiuse per la visita del Papa: l’ordinanza

Venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV, tutte le scuole di Napoli resteranno chiuse.

Papa Leone, l’8 maggio chiuse tutte le scuole a Napoli: ordinanza

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che aveva già disposto la chiusura degli istituti collocati nelle Municipalità 1,2 e 4, ha deciso di estendere il provvedimento a tutte le scuole del territorio. Per questo motivo le lezioni saranno sospese in ogni singola Municipalità.

La decisione si è resa necessaria in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli. Il percorso papale interesserà alcune strade e arterie delle cittá: al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, nonché il regolare svolgimento dell’evento e l’ampia partecipazione allo stesso, l’amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione mira inoltre a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti, che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità.

La chiusura, dunque, riguarderà tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, dell’intero territorio cittadino. Sempre per garantire la riuscita dell’evento in sicurezza, l’amministrazione comunale ha disposto uno specifico piano traffico con strade chiuse e divieti per i cittadini.