Nel Napoletano il primo murale per il piccolo Domenico: il bambino morto a 2 anni

Questa mattina, presso l’istituto comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca, è stato inaugurato il murale Il Volo di Domenico -Memoria, Arte e Comunità, un’opera realizzata dall’artista Genny Spray in memoria del piccolo Domenico Caliendo, morto a soli 2 anni a seguito di un trapianto di cuore fallito.

A Villaricca un murale per il piccolo Domenico Caliendo

Il murale si pone un obiettivo preciso: quello di trasformare il dolore per la tragica scomparsa del bambino in un simbolo di speranza e impegno per la giustizia. Di qui anche la scelta di realizzare l’opera sulle pareti di una scuola, coinvolgendo le giovani generazioni.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte i genitori di Domenico, Patrizia e Biagio, insieme alla sorellina e al nonno del piccolo. Al loro fianco anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, il deputato Luigi Nave, la consigliera regionale Lucia Fortini e il vicesindaco di Villaricca Gianni Granata.

L’evento ha visto inoltre la partecipazione di tutti gli studenti dell’istituto Siani, dei docenti e del preside Luigi Molitierno. Secondo quanto annunciato dal deputato Borrelli ci sarà un secondo murale dedicato al bambino realizzato dall’artista Zak in una scuola di Napoli, proprio nei pressi dell’ospedale Monaldi, dove il piccolo è stato operato.

La cerimonia è stata scandita dal coro commosso degli alunni dell’Istituto Siani, che hanno invocato a gran voce “Giustizia, Giustizia”, sventolando cuori rossi in memoria del loro piccolo concittadino. L’evento ha segnato anche il lancio della Fondazione Domenico Caliendo, nata per supportare le famiglie vittime di casi di malasanità e per promuovere la trasparenza nel sistema dei trapianti.