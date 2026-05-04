Festa dei Quattro Altari dal 12 al 14 giugno: Noemi, Clementino e i Neri per Caso in concerto

Comincia a delinearsi il programma per la Festa dei Quattro Altari edizione 2026 con i concerti che animeranno il centro di Torre del Greco.

Tre nomi nazionali in concerto per la Festa dei Quattro Altari

Arte, religione, cultura ma non mancherà la musica: l’edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco animerà la città da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

Il programma completo degli eventi non è stato ancora ufficializzato ma sembrerebbero confermati i primi nomi degli artisti che si esibiranno sul palco centrale che sarà posizionato – ed è questa la prima grande novità di quest’anno – a piazza Santa Croce e non più a via Comizi.

Neri per Caso, Clementino e Noemi in concerto a Torre del Greco

Saranno i Neri per Caso ad alzare per primi il volume venerdì 12 giugno: al gruppo salernitano che annovera nel curriculum diverse partecipazioni a Sanremo e presenze televisive costanti il compito di aprire la tre giorni di festa.

Un sabato 13 giugno a pieno ritmo con il rapper partenopeo Clementino che promette di far saltare la piazza sui suoi successi. Sarà poi Noemi a chiudere domenica 14 giugno e a trascinare la piazza fino ai fuochi conclusivi: un nome che unisce diverse generazioni con la sua storia fatta di talent, Sanremo e collaborazioni con mostri sacri della canzone italiana.

Oltre a questi tre nomi, sarà allestito un secondo spazio musicale all’esterno del Museo Mac3 di via Circumvallazione: sarà un palco totalmente dedicato ai giovani con proposte musicali ancora da scoprire ad un passo dalle esposizioni virtuali di corallo e cammeo che resteranno aperte in occasione dei giorni di festa.

Le location degli altari: ecco le novità

Piazza Santa Croce ospiterà quindi il palco per i concerti sul lato che negli ultimi anni ha visto sorgere l’altare. La maestosa opera d’arte sarà quindi installata in largo Costantinopoli, mentre sono confermate le altre tre location di Palazzo Baronale, Corso Garibaldi e Piazza Luigi Palomba.

Novità anche per i luoghi che ospiteranno i tappeti artistici: confermato Palazzo Baronale come negli ultimi anni, le opere d’arte saranno poi presenti al Mac3, al centro polifunzionale in villa comunale Ciaravolo e presso la chiesa di Portosalvo. Un’espansione anche geografica delle realizzazioni sull’ampio territorio del centro cittadino per trasmettere l’idea di una festa “diffusa”, di una città da percorrere per scoprire ogni aspetto dell’iniziativa.

Altre iniziative in fase di definizione saranno previste nei vicoli delle “piazzette” e nell’area del porto e di Corso Garibaldi.