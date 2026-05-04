Magalli: “La Sonrisa? Memorabile. Mangiai uno dei pasti migliori della mia vita”

A seguito dell’acquisizione de La Sonrisa da parte del Comune di Sant’Antonio Abate, e la possibile chiusura definitiva della celebre struttura alberghiera, il conduttore Giancarlo Magalli, ha voluto ricordare la sua visita, lanciando un appello per salvare il celebre Castello delle Cerimonie.

La Sonrisa, Giancarlo Magalli sul Castello: “Memorabile”

“Esattamente 12 anni fa visitavo la Sonrisa, il Castello delle Cerimonie, accompagnato dal boss, Don Antonio Polese. Devo dire che fu un’esperienza memorabile. Ora Don Antonio non c’è più e dopo molte vicende giudiziarie il Castello è stato dato in gestione al Comune di Sant’Antonio Abate che dovrebbe mantenerlo in attività, una volta sanati alcuni abusi edilizi“ – ha scritto Magalli sui social.

“Me lo auguro vivamente, nell’interesse dei futuri sposi ma soprattutto perché non perdano il lavoro le molte persone che lì erano impiegate: personale d’albergo, cuochi, camerieri ed altre decine di persone bravissime che erano in grado di allestire 3/4 matrimoni al giorno con centinaia di ospiti”.

“Il giorno in cui fu scattata la foto Don Antonio ci invitò a pranzo, mangiammo il menù di uno dei matrimoni previsti quel giorno ed è tuttora uno dei pasti migliori che io abbia mangiato in vita mia, credetemi. La speranza è quindi che tutto questo possa riprendere, nel rispetto della legalità e del lavoro di tante persone capaci”.

Al momento, tuttavia, non è stato ancora definito il futuro della location. Stando alle prime ipotesi avanzate dalla sindaca Ilaria Abagnale, il Castello potrebbe essere demolito o trasformato in una struttura utile alla collettività (come un asilo o un centro sociale). L’alternativa è mantenere la sua natura ricettiva ma senza i Polese: ipotesi che non sembra andare giù nemmeno ai lavoratori che intendono proseguire il loro impegno nel ricordo di don Antonio.