Tragedia in Campania, in kayak lungo il fiume: ritrovato cadavere all’alba, cosa è successo

Ritrovato privo di vita nelle acque del fiume Sele il corpo di un uomo che si trovava in vacanza a Capaccio Paestum con la moglie: sarebbe morto durante un’escursione in kayak.

Trovato morto a Capaccio Paestum dopo l’escursione in kayak

L’uomo, un turista tedesco di 72 anni, alloggiava con la moglie presso una struttura della zona. Nel pomeriggio di ieri aveva deciso di addentrarsi lungo il fiume in kayak, per raggiungere il mare, ma sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente.

Sarebbe stata la moglie ad allertare i soccorsi non vedendolo rientrare dopo diverse ore. Le ricerche avviate dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, dalla squadra fluviale di Salerno, dai carabinieri della stazione di Capaccio e dalla polizia municipale, sarebbero proseguite per tutta la notte fino al drammatico ritrovamento avvenuto all’alba.

L’imbarcazione sarebbe stata avvistata alla foce del torrente, ribaltata e con al suo interno il cadavere del turista. Il volto dell’uomo presentava diverse ferite. Sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica della vicenda.

Secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un grave incidente oppure di un ribaltamento causato da un possibile malore improvviso avvertito dall’uomo lungo il percorso. Saranno le indagini a fornire un quadro chiaro dell’accaduto.