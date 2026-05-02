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Va al pronto soccorso e viene dimesso, dramma in Campania: è morto all’uscita dell’ospedale

Mag 02, 2026 - Veronica Ronza

Ambulanza. Immagine di repertorio

Tragedia a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo è morto poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale.

Vallo Lucania, morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il paziente, un 78enne, sarebbe stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Luca da un’ambulanza della Misericordia di Vallo Lucania, dopo aver accusato gravi difficoltà respiratorie, probabilmente legate ad uno scompenso cardiaco.

Giunto al pronto soccorso sarebbe stato sottoposto agli esami di rito per poi essere dimesso. Pochi minuti dopo, però, mentre l’uomo si trovava in auto con la sua compagna, ad una cinquantina di metri di distanza dall’ospedale, la situazione sarebbe degenerata.

Sarebbe stata proprio la donna a chiedere aiuto proprio davanti all’ospedale, richiamando l’attenzione del personale sanitario. A nulla, tuttavia, sarebbero serviti i tentativi di rianimazione messi in campo: per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità. Saranno le indagini a chiarire la dinamica della vicenda, accertando le cause del decesso.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre