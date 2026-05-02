Come è morto Alex Zanardi, l’ex pilota aveva 59 anni. La famiglia: “Scomparsa improvvisa”

Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo.

Morto Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 aveva 59 anni

Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni: ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 23 ottobre. Ad annunciarne il decesso è stata la famiglia del campione attraverso un comunicato stampa diffuso sui social e sulle principali testate giornalistiche.

“E’ con profondo dolre che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto. Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente” – si legge nella nota.

Zanardi era sparito dalla scena pubblica da qualche anno, la sua vita è stata segnata da due gravi incidenti. Nel 2001, a seguito di uno scontro in auto, aveva subito l’amputazione delle gambe, decidendo così di dedicarsi al paraciclismo. Nel 2020, nel corso di una gara di beneficenza in handbike, si sarebbe verificato l’impatto violento contro un camion.

Sarebbe ritornato a casa dopo una serie di operazioni e ricoveri. Le sue condizioni di salute sono rimaste strettamente riservate da quel momento in poi. Oggi la notizia del tragico decesso, avvenuto per cause ancora sconosciute. La famiglia, tuttavia, parla di una morte improvvisa.