Si apre la Porta Atlantica, forte e lunga ondata di maltempo a maggio: quanto durerà

L’inizio dimaggio si rivelerà piuttosto turbolento dal punto di vista climatico: stando alle previsioni meteo, infatti, nei prossimi giorni è prevista la riapertura della cosiddetta Porta Atlantica che farà ritornare nuovamente i temporali dando il via ad una fase di maltempo lunga e persistente.

Meteo, si apre la Porta Atlantica: maggio tra temporali e fresco

Secondo le stime de Il Meteo, dalla prossima settimana si assisterà ad un radicale cambio di circolazione su scala europea con la riapertura della Porta Atlantica, responsabile dell’arrivo di correnti umide e fresche che favoriranno l’avanzata di perturbazioni diffuse e persistenti su gran parte del territorio.

Sarà un vortice temporalesco a interessare il nostro paese a partire da lunedì 4 maggio, dando il via ad una vera e propria ondata di maltempo, scatenata da una poderosa depressione sospinta da masse d’aria di origine polare. Piogge battenti potranno aumentare anche il rischio di nubifragi su alcune zone, oltre a violente raffiche di vento.

La fase clou del maltempo è prevista per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio soprattutto tra le regioni settentrionali e quelle tirreniche. Anche il Sud, tuttavia, subirà verosimilmente il suo carico di precipitazioni.

Si tratta di fenomeni intensi che potrebbero stazionare a lungo sull’Italia, insistendo per molte ore e giorni sulle stesse Regioni, rendendo concreto anche il rischio di allagamenti. Si prevede soltanto una breve tregua, con un break quasi estivo, soppiantata già dal 10 maggio da un nuovo rinforzo del fronte temporalesco, ancora responsabile di perturbazioni in successione.

In generale, dunque, maggio si presenterà come un mese estremamente movimentato e dinamico. La fase di instabilità potrebbe proseguire almeno fino alla prima metà del mese. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.