Maggio dedicato alla Madonna, preghiere e Supplica con il Papa a Pompei: il programma

Inizia il primo maggio 2026 il mese che tradizionalmente la chiesa dedica alla Madonna dando il via ad una serie di celebrazioni, preghiere e la consueta Supplica che, direttamente dal Santuario di Pompei, quest’anno vedrà la straordinaria partecipazione di Papa Leone XIV.

Madonna di Pompei 2026: programma, preghiere e Supplica

Venerdì 1 maggio, nel giorno di apertura del mese mariano, alle ore 6:30 avrà inizio la tradizionale preghiera del Buongiorno a Maria. A fare da filo conduttore a quest’atto di affidamento alla Vergine del Rosario, che porta migliaia di pellegrini in Santuario sin dalle prime ore del giorno, sarà il tema “Con Papa Leone XIV pellegrini al Santuario della Vergine del Rosario di Pompei nel 150° della sua fondazione”.

La preghiera, che come consuetudine sarà recitata dal lunedì al sabato in tutte le settimane del mese, sarà trasmessa anche su Tv2000. L’appuntamento salterà soltanto l’8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV a Pompei.

Il 6 maggio sarà la volta della consueta Discesa del Quadro in occasione dell’antivigilia della Supplica. Alle 18:00 si terrà la recita del Rosario, seguita dalla Santa Messa che si chiuderà con il tradizionale rito del bacio al Quadro. Dalle ore 11:00 di giovedì 7 maggio, per completare l’allestimento degli spazi e le operazioni di messa in sicurezza per l’arrivo del Pontefice, sarà interdetto l’accesso al Santuario.

L’8 maggio, giorno della Supplica, Papa Leone XIV presiederà la celebrazione eucaristica in piazza e successivamente reciterà la preghiera scritta da San Bartolo Longo. Nel pomeriggio, terminata la visita papale, riprenderanno gradualmente le attività del Santuario e la Basilica riaprirà dalle 18:00 con la recita solenne del Santo Rosario. Alla messa delle 19:00 si aggiungerà una celebrazione straordinaria, prevista alle 20:00, per ringraziare il Signore e la Madonna della giornata di grazia vissuta con tutti i fedeli.