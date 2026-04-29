Torna il Pizza Village, cambio di location per l’edizione 2026: date e dove si farà
Apr 29, 2026 - Veronica Ronza
Cresce l’attesa per il Coca Cola Pizza Village, il grande evento dell’estate dedicato al celebre piatto partenopeo, che per l’edizione 2026 propone un cambio di location: si sposterà da Napoli a Pozzuoli.
Pizza Village 2026, cambio location: da Napoli a Pozzuoli
La celebre manifestazione, che ogni anno attira migliaia di visitatori, lascia le sue storiche location napoletane, la Mostra d’Oltremare e il Lungomare Caracciolo, per spostarsi a Pozzuoli, per la prima volta. Ad anticiparlo è Il Mattino.
Stand e maestri della pizza affolleranno, dunque, gli spazi del lungomare Sandro Pertini, replicando ancora una volta il format “vista mare”. Si tratta della principale novità di questa prossima edizione che si svolgerà in uno scenario del tutto nuovo. L’appuntamento è previsto dal 7 al 12 luglio.
Al momento non sono state svelate anticipazioni sul programma né sui partecipanti pronti a sfornare le loro prelibatezze per gli amanti della pizza. Anche quest’anno, tuttavia, Pizza Village raccoglierà in un unico luogo i più grandi pizzaioli partenopei, tra pizze classiche e speciali.
Nulla è stato comunicato nemmeno sul versante dell’intrattenimento. Il villaggio della pizza diventerà ancora una volta un suggestivo palcoscenico per artisti di fama nazionale pronti a far scatenare la platea sulle note dei tormentoni del momento.