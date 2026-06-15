Jovanotti in concerto a Napoli, via alla grande festa più attesa dell’estate: ospiti e biglietti

Jovanotti torna in Campania con una nuova tappa del Jova Summer Party 2026, uno dei concerti più attesi dell’estate che si terrà il 5 settembre a Napoli, all’Ippodromo di Agnano.

Jovanotti in concerto a Napoli: biglietti del Summer Party 2026

Il celebre cantautore romano ha svelato oggi la line up ufficiale della data campana del suo tour, Jova Summer Party, che toccherà diverse città d’Italia durante la stagione estiva. Una vera e propria festa della musica che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti.

La serata di Agnano si aprirà con la presenza di una guest star a sorpresa che si esibirà con alcune delle sue canzoni più celebri, accompagnando Lorenzo sul palco. Fin dal primo pomeriggio vari ospiti si alterneranno sul palco, perfettamente in linea con lo spirito del progetto: musica, incontro e condivisione.

Ad affiancare Jovanotti saranno Parisi, I Patagarri, Enzo Avitabile con i Bottari e la Black Tarantella Band, Gangé Brass Band, Antonia e Walter Ricci, insieme a tanti altri artisti a sorpresa. Un insieme di voci e sonorità diverse, dal pop all’elettronica, che renderà la tappa di Napoli una grande festa aperta a tutti, nel pieno stile Jova.

Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa, dove musica, pubblico e territorio si incontrano in un unico grande racconto estivo. I biglietti sono già disponibili sulle piattaforme TicketOne e Ticketmaster. I prezzi partono da 69 euro, variando in base alla postazione scelta.